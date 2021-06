Od pekla do raja in nazaj: Hrvatom po epski vrnitvi zmanjkalo moči

Nogometaši Španije so po pravem trilerju v Köbenhavnu prišli do napredovanja v četrtino finala evropskega prvenstva, potem ko so po podaljških s 5:3 ugnali Hrvaško. Naši južni sosedi so do vodstva prišli po bizarni napaki španskega vratarja Unaia Simona. Španci so nato odgovorili s tremi zadetki, a se Hrvati niso dali in so v sodniškem podaljšku izsilili podaljške, kjer pa so bili znova boljši nogometaši Furije. V 100. minuti je v polno meril Alvaro Morata, v 103. pa še Mikel Oyarzabal za končnih 5:3.

icon-expand Cesar Azpilicueta je bil med strelci na tekmi Hrvaška Španija FOTO: AP V Köbenhavnu smo videli boljši začetek Špancev, ki so vršili pritisk, Hrvati pa so le mestoma prečkali črto na polovici igrišča. V 13. minuti je sledil silovit poskus Pabla Sarabie, ki je zatresel zunanji del mreže. Le tri minute kasneje se je v odlični situaciji znašel Koke, ki je po lepi podaji sam prišel pred Dominika Livakovića, a ga s skromnim strelom ni uspel premagati. Nato so Hrvati le nekoliko "zadihali", saj so nekajkrat prišli pred nasprotnikova vrata, a še naprej so bili Španci nevarnejši. V 19. minuti je Ferran Torres poslal predložek z desne strani, naravnost na glavo Alvara Morate, ki pa je meril naravnost v roko Domagoja Vide, Livaković pa je odbitek uspel ujeti. Enajstmetrovke sodniki upravičeno niso dosodili. In znova se je rek "kdor ne da, dobi" izkazal za resničnega. V 21. minuti so Španci gradili nov napad, Pedri je žogo s sredine igrišča podal nazaj do svojega vratarja Unaia Simona, ki je povsem zgrešil sprejem, žoga pa se je počasi odkotalila za njegov hrbet za prednost Hrvatov v danski prestolnici. Kmalu zatem bi lahko Hrvati povedli z 2:0, ko je močno sprožil Nikola Vlašić, a za malenkost mimo leve vratnice. Avtogol je bil naposled pripisan Pedriju. Dosegel ga je s slabih 45 metrov in s tem podrl rekord za najbolj oddaljen avtogol v zgodovini evropskih prvenstev: Zadnja tretjina prvega polčasa pa je – tako kot prva – zopet pripadla Špancem. V 38. minuti je najprej poskušal Jose Gaya, Livaković je odbil, sledil je fliper po kazenskem prostoru, žoga je prišla do Sarabie, ta pa je v drugem poskusu le uspel premagati čuvaja mreže zagrebškega Dinama. Zadnja nevarna akcija v prvih 45 minutah je pripadla našim južnim sosedom: Mateo Kovačić je s podajo iskal Anteja Rebića, a je vse skupaj odlično prebral Simon in preprečil, da bi Hrvati prišli do strela. Azpilicueta je na 27. tekmi za Španijo dosegel svoj prvi zadetek. Z 31 leti in 304 dnevi je postal najstarejši strelec Furije na evropskih prvenstvih. Tudi v nadaljevanje je bolje vstopila Furija, ki je narekovala ritem igre, Hrvati pa nikakor niso sestavili več kot nekaj zaporednih podaj. V 57. minuti je med eno od številnih dolgih akcij Špancev Pedri podal na levo stran, kjer je Torres "iz prve" poslal predložek v osrčje kazenskega prostora, kamor se je prikradel branilec Cesar Azpilicueta. Obramba Hrvatov je pozabila nanj, član Chelseaja pa s strelom z glavo ni imel večjih težav in je Španijo zasluženo popeljal do vodstva. icon-link Statistika tekme Hrvaška – Francija FOTO: Sofascore.com Deset minut kasneje je imel zlato priložnost za izenačenje Joško Gvardiol, a se mladi bočni branilec ni uspel vpisati med strelce, odlično je posredoval Simon. Zatem je do zadetka prišel Morata, a iz prepovedanega položaja. Napadalec Juventusa ni bil pretirano razočaran, saj se je zavedal, da ni bil pravilno postavljen. Je pa bil ob pravem trenutku na pravem mestu Ferran Torres v 77. minuti. Po podaji branilca Paua Torresa se je znašel sam pred Livakovićem in na rutiniran način dvema asistencama dodal še zadetek. Zdelo se je, da je potnik v četrtino finala odločen, a Hrvati so do konca pokazali karakter, ki jih je pred tremi leti pripeljal vse do finala v Rusiji. V 85. minuti je v kazenski prostor prodrl Luka Modrić, streljal, po še enem fliperju pa je rezervist Mislav Oršić uspel žogo spraviti čez golovo črto. Simon je sicer uspešno posredoval, a je tehnologija golove črte sodniku Cuneytu Cakirju hitro pokazala, da je šlo za zadetek. Sodniškega dodatka je bilo kar šest minut, tako da so imeli Hrvati do konca še dovolj časa za čudežno vrnitev. In uspela jim je v drugi minuti dodanega časa. Oršić je poslal predložek z leve strani, pred španske branilce pa je sijajno utekel vezist Atalante Mario Pašalić, ki je z glavo poskrbel za erupcijo veselje na delu tribun, kjer so bili zbrani številčni hrvaški navijači. icon-expand Veselje hrvaških navijačev po zadetku za 3:3 FOTO: AP Eden od junakov povratka, Dinamov nogometaš Oršić, je imel že v drugi minuti podaljška sijajno priložnost za 4:3, a je meril preko vrat. Simon je bil kmalu še enkrat na preizkušnji, ko ga je iz neposredne bližine preizkusil še Kramarić, a ostalo je pri 3:3. In znova je v veljavo stopil že omenjeni rek ... Rezervist Dani Olmo je v 100. minuti poslal natančen visok predložek, Alvaro Morata je nekoliko na levi strani žogo sprejel in jo nato s fantastičnim udarcem poslal pod prečko hrvaških vrat za novo prednost Špancev. Olmo, nekdanji vezist Dinama, ki tekoče govori hrvaško, je bil znova na delu tri minute kasneje. Ko je iz praktično enake pozicije podal še Mikelu Oyarzabalu, ta si je žogo ravno dovolj dobro sprejel, da je nato uspel zaključiti, še preden je posredovala hrvaška obramba. Livaković ni imel možnosti in kar naenkrat je na semaforju pisalo 5:3. V zadnjih 15 minutah sta imeli obe strani še po eno priložnost. Že v prvi minuti bi lahko Hrvate v igro vrnil Ante Budimir, priložnost za svoj drugi zadetek pa je zatem zapravil še Morata, tako da je ostalo pri 5:3.