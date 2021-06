Euro 2020, prvenstvo presenečenj

Švicarji so presenetili Francoze in se uvrstili v četrtfinale EP.

Dvoboji osmine finala so prinesli veliko napetih obračunov, preobratov in tudi golov. Največ, kar osem, jih je padlo v Københavnu na tekmi med Hrvaško in Španijo, trikratno evropsko prvakinjo. Španci so proti Hrvatom v 77. minuti vodili s 3:1, a so finalisti prejšnjega svetovnega prvenstva izsilili podaljšek. V slednjem so bili uspešnejši španski nogometaši, ki so zadeli dvakrat v razmiku treh minut.

Za polfinale se bodo v petek, 2. julija, ob 18. uri v Sankt Peterburgu pomerili s Švico, ki je v Bukarešti pred 25.000 gledalci presenetljivo izločila svetovne prvake Francoze za prvi četrtfinale po letu 1954 in domačem SP. Film tekme je bil podoben tekmi Hrvaška – Španija, le da so se galski petelini opekli. Francija je v 75. minuti vodila s 3:1, Paul Pogba je s plesom proslavljal svoj prvi reprezentančni zadetek po treh letih, a očitno je Švicarje to podžgalo, da so v izdihljajih rednega dela izenačili. Na koncu so o zmagovalcu odločali streli z bele točke. Francoski tragični junak je postal Kylian Mbappe, ki letos na prvenstvu nikakor ni našel prave forme, Švicarje pa je osrečil vratar Yann Sommer, ki je francoskemu zvezdniku v peti seriji ubranil poskus z 11 metrov.