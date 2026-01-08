Naslovnica
Nogomet

Osramočeni nekdanji sodnik Premier lige se je izognil zaporni kazni

Nottinghamu, 08. 01. 2026 17.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
David Coote

David Coote, osramočeni nekdanji sodnik angleške Premier lige, se je izognil zaporni kazni, potem ko mu je sodišče izreklo pogojno obsodbo zaradi nedostojnega videoposnetka 15-letnega otroka.

David Coote se je pojavil na sodišču v Nottinghamu, kjer je izvedel za kazen po tem, ko je na prejšnjem naroku oktobra priznal krivdo. 43-letniku so sporočili, da zaporna kazen glede na resnost kaznivega dejanja kategorije A ni izključena, a se je zaporu izognil. Izrečena mu je bila devetmesečna zaporna kazen, pogojno za dve leti. Poleg tega mora opraviti še 150 ur neplačanega dela v splošno korist.

David Coote
David Coote
FOTO: AP

Do izreka kazni je prišlo, potem ko je bil Coote prvič obtožen lani avgusta. Policijska preiskava je na trdem disku v Cootejevem domu odkrila nedostojen videoposnetek, na katerem je bil 15-letnik.

Coote je sprva zanikal krivdo za izdelavo nedostojne podobe in se ob nastopu na magistratskem sodišču v Nottinghamu 10. septembra odločil za sojenje pred poroto, a je na predobravnavnem naroku na kronskem sodišču 14. oktobra krivdo priznal.

Coote v Premier ligi ni aktiven sodnik od novembra 2024, ko je bil suspendiran, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil videoposnetek, na katerem je nekdanjega trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa označil za prekleto arogantnega in nemškega p***a.

Preberi še Sodnik, ki je blatil Liverpool in žalil Kloppa, prejel suspenz

Kasneje istega meseca je časnik The Sun objavil še en videoposnetek, ki naj bi prikazoval, kako Coote v hotelski sobi vdihava bel prah. Trdili so, da je bil posnetek narejen 6. julija tistega leta, dan po tem, ko je Coote deloval kot pomočnik videosodnika (VAR) na četrtfinalni tekmi Eura 2024 med Francijo in Portugalsko v Hamburgu.

Po disciplinski preiskavi mu je Uefa lani februarja izrekla 16-mesečno prepoved sojenja na svojih tekmovanjih zaradi škodovanja ugledu nogometa in zlasti Uefe. Angleška nogometna zveza (FA) mu je avgusta zaradi komentarjev na račun Kloppa izrekla še osemtedensko prepoved.

david coote sodnik sojenje

Afriško prvenstvo, kjer se je večina zvezd rodila zunaj Afrike

