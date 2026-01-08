Osramočeni nekdanji sodnik Premier lige se je izognil zaporni kazni

David Coote se je pojavil na sodišču v Nottinghamu, kjer je izvedel za kazen po tem, ko je na prejšnjem naroku oktobra priznal krivdo. 43-letniku so sporočili, da zaporna kazen glede na resnost kaznivega dejanja kategorije A ni izključena, a se je zaporu izognil. Izrečena mu je bila devetmesečna zaporna kazen, pogojno za dve leti. Poleg tega mora opraviti še 150 ur neplačanega dela v splošno korist.

Do izreka kazni je prišlo, potem ko je bil Coote prvič obtožen lani avgusta. Policijska preiskava je na trdem disku v Cootejevem domu odkrila nedostojen videoposnetek, na katerem je bil 15-letnik.

Coote je sprva zanikal krivdo za izdelavo nedostojne podobe in se ob nastopu na magistratskem sodišču v Nottinghamu 10. septembra odločil za sojenje pred poroto, a je na predobravnavnem naroku na kronskem sodišču 14. oktobra krivdo priznal.

Coote v Premier ligi ni aktiven sodnik od novembra 2024, ko je bil suspendiran, potem ko se je na družbenih omrežjih pojavil videoposnetek, na katerem je nekdanjega trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa označil za prekleto arogantnega in nemškega p***a.