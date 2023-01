Mendes Ronaldu: 'Ostani v Realu, tam boš še naprej ljubljen, drugje bodo časi drugačni'

Cristiano Ronaldo se je s prestopom v Al-Nasr znova našel in ponovno nadaljuje svojo uspešno nogometno pot. Tako se vsaj zdi. Kaj je dejansko v ozadju in ali je Portugalec sploh zadovoljen s svojo odločitvijo, ne ve nihče. Dejstvo pa je, da naj bi si želel ostati na evropskih zelenicah in še naprej igrati na najvišjem nivoju v enem izmed najboljših klubov stare celine. Toda zgodba se je odvila drugače in zvezdnika peljala v Savdsko Arabijo. Kaj je temu botrovalo in ali je imel sedaj že nekdanji nogometašev agent prav, ko ga je posvaril, naj ne odhaja iz Madrida, pa si lahko preberete v nadaljevanju.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP Cristiano Ronaldo je pred kratkim prekinil pogodbo s svojim agentom, s katerim sta sodelovala že v času, ko je Portugalec še igral za lizbonski Sporting. Odnos z Jorgejem Mendesom se je v zadnjem času precej krhal, kar je na koncu privedlo do njune dokončne ločitve. Za nastalo situacijo naj bi bil kriv splet različnih dogodkov. Razočaranju, ki ga je Ronaldo doživel, ko se je vnovič vrnil na Old Trafford, je sledilo novo, ko se zanj ni "ogrel" noben vrhunski klub na evropskih tleh. Za podpis naj bi se sicer zanimalo več klubov, med njimi se je največ omenjalo londonski Chelsea in münchenski Bayern. A kljub veliki želji, ki naj bi jo izkazoval portugalski zvezdnik, ni nikoli prišlo do realizacije. "Priskrbi mi Chelsea ali Bayern, ali pa se razideva," naj bi bile njegove besede zdaj že bivšemu agentu. Ta mu je vrnil tako, da je Ronaldu dejal, da je "nor". Novi lastnik Chelseaja, Todd Boehly, naj bi bil sicer navdušen nad možnostjo prihoda portugalskega zvezdnika, ki pa se ni nikoli uresničila. Na drugi strani je izvršni direktor Bayerna Oliver Kahn zavrnil govorice o morebitnem prihodu Ronalda. Kahn je dejal: "Imeli smo kratko razpravo o tej možnosti. Gre za enega izmed največjih igralcev v zadnjem desetletju, toda idejo smo kmalu opustili." Kljub prizadevanjem Mendes tako ni uspel zagotoviti tako želenega prestopa in nogometaš se je odločil, da bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji. Al-Nasr mu je ponudil sanjsko pogodbo, s katero je postal najbolje plačan nogometaš na svetu. Ali gre za pravilno odločitev, bo pokazal čas, mnenja so za zdaj povsem različna. Toda "razdor" med nogometašem in njegovim agentom naj bi se začel že nekje leta 2018, torej v času, ko je bil Portugalec član madridskega Reala. Kot poroča El Mundo, naj bi Mendes takrat Ronaldu odsvetoval odhod iz Madrida. Dejal naj bi: "Ostani pri Real Madridu, tukaj boš zaščiten. Če odideš drugam, bo slabše." Portugalec takrat nasveta ni poslušal, toda če bi lahko zavrtel čas nazaj, bi morda bila zgodba povsem drugačna. Leta 2018 se je tako preselil v torinski Juventus. Poleg tega naj Mendes ne bi bil naklonjen škandaloznemu intervjuju s Piersom Morganom, ki je na koncu pripeljal do razhoda z Manchester Unitedom.