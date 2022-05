Oster odziv iz Stožic: Pogovorov z Mudrinskim ni bilo

V ponedeljek so v nekaterih slovenskih medijih zaokrožile govorice, da je v tej sezoni prvi strelec Maribora Ognjen Mudrinski že uskladil denarne podrobnosti za prestop v ljubljansko Olimpijo. Na odziv Ljubljančanov pa ni bilo treba dolgo čakati, v izjavi za javnost so na svoji spletni strani vsa namigovanja označili za izmišljena. "Športni direktor Mladen Rudonja se nikdar ni pogovarjal z Mudrinskim," so med drugim zapisali.

icon-expand Ognjen Mudrinski je z edinim golom na tekmi odločil zadnji večni derbi letošnje sezone. FOTO: Damjan Žibert 16 zadetkov na 26 tekmah prve lige je v tej sezoni dosegel Ognjen Mudrinski, ki je brez kančka dvoma glavni krivec, da so Mariborčani krog pred koncem prvenstva v najboljšem položaju za osvojitev naslova. Srbski napadalec je trenutno v Ljudski vrt le posojen s strani poljske Jagiellonie in ni še znano, kje bo nadaljeval svojo kariero. Pri Delu so v ponedeljek poročali, da se je Mudrinski že dogovoril s športnim direktorjem Olimpije Mladenom Rudonjo, s katerim naj bi uskladila vse finančne zadeve pred morebitno poletno selitvijo v prestolnico. Govorice, da je prestop, ki bi zagotovo še dodatno zaiskril že tako vroče rivalstvo na relaciji Ljubljana–Maribor, že sklenjen, pa so v taboru zmajev odločno zanikali. "Danes se je v slovenski nogometni javnosti pojavila informacija, da v Ljubljano prihaja Ognjen Mudrinski. Prav tako je bilo zapisano, da je omenjeni nogometaš že opravil pogovore s športnim direktorjem Olimpije Mladenom Rudonjo in uskladil denarne podrobnosti prestopa. Slednje ne drži. Še več, športni direktor Olimpije Mladen Rudonja se dejansko nikdar ni pogovarjal z Ognjenom Mudrinskim," je moč prebrati na spletni strani ljubljanskega moštva. V taboru zmajev so dodali še, da v klubu že pogledujejo proti prihodnji sezoni, ko jih znova čakajo tudi evropske kvalifikacije, a da bodo vse kadrovske rošade sporočili, ko bo za to prišel čas. icon-expand Robert Prosinečki bi zagotovo pozdravil prihod takšnega napadalca, a so pri Olimpiji vse govorice zanikali. FOTO: Damjan Žibert Mudrinski bi bil rešitev na marsikatero težavo v Stožicah Nobenega dvoma pa ni, da bi Olimpiji napadalec kova Mudrinski zagotovo prišel še kako prav. V tej sezoni državnega prvenstva je prvi strelec zmajev Mustafa Nukić z 12 zadetki, a ni skrivnost, da se Ljubljančan v vlogi klasičnega napadalca ne znajde najbolje, saj gre za nogometaša, ki ima rad žogo v svojih nogah in je zato pogosto precej oddaljen od nasprotnikovih vrat. Na zadnjih tekmah ga je Robert Prosinečki pogosto uporabljal kot "povlečeno špico", proti Kopru pa je Nukić zaigral celo na krilnem položaju. Drugi na klubski lestvici strelcev pri Olimpiji je krilni nogometaš Almedin Ziljkić s sedmimi goli, od klasičnih napadalec pa je najboljši Ivan Prtajin, ki se z letošnjim izkupičkom ne more ravno pohvaliti. Da je štirikrat meril v polno, je potreboval kar 17 tekem.