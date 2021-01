Oster odziv predsednika LaLige na pritožbe Reala

Predsednik LaLige, Javier Tebas, je v pogovoru za televizijo TVEspregovoril o kontroverznih tekmah elitnega španskega prvenstva iz minulega konca tedna, ki ga je zaznamovalo močno sneženje (predvsem) v osrčju države. Vodstvo Real Madrida je imelo veliko pritožb že pred gostovanjem v Pamploni, kamor so se zaradi slabe vremenske napovedi odpravili že dan pred tekmo, a so zaradi močnega sneženja nato več ur čakali na letalu na madridskem letališču Barajas.

Nezadovoljstvo v taboru branilcev naslova se je še povečalo po remiju z Osasuno (0:0), trener Zinedine Zidane pa je na novinarski konferenci po tekmi izrazil prepričanje, da bi morali obračun v Pamploni, ki po njegovem mnenju ni bil podoben nogometu, odpovedati.

'Oni so sprejeli zadnjo odločitev'

"Zmotila me je verzija dogodkov, ki jih je predstavil Madrid. V petek zvečer sem govoril z njihovim generalnim direktorjem več kot štirinajstkrat. Rekel sem mu, da je morda najbolje, če se mu fantje zdijo nervozni, da se vrnejo v klubski center in poskusijo odpotovati naslednji dan. Rekel mi je 'ne'. Oni so sprejeli zadnjo odločitev," je za TVEdejal Tebas.

Prvi mož LaLige se je lotil tudi izjav Zidana in napovedal, da bo v kratkem govoril tudi s predsednikom Reala Florentinom Perezom.

Le še en trenerski izgovor več

"Ne vem, kakšne informacije je imel (Zidane, op. a.). Videl sem že toliko izgovorov trenerjev, ko se tekme niso razpletle po njihovih željah, tako da je to le še en več ... Poklical bom (Pereza, op. a.), ker nisem niti malo zadovoljen s tem, kar se je dogajalo v ozadju,"je nadaljeval Tebas.

Kot "nič nenavadnega" je označil tudi posnetke nogometašev Getafeja, po katere je LaLiga pred gostovanjem v Alicanteju poslala taksije. Madridčani tri dni pred tekmo niso mogli trenirati, eno od vozil, ki so jih najeli prek aplikacije Uber, pa je obtičalo v snegu.

"Zdi se, kot da je celotna ekipa Getafeja porivala avtomobile, šlo pa je le za en avto, ki so se mu strgale verige. To se mi ne zdi nič nenavadnega," je sklenil Tebas.