Ostrc podpisal pogodbo s Francozi, a še leto in pol ostaja pri Olimpiji

Nogometaš vezne linije je odslej član francoskega kluba Troyes, ki je trenutno prvi v tamkajšnji drugi ligi. 18-letnik pa bo še naprej igral v dresu Olimpije, saj ga bo Troyes za sezono in pol posodil nazaj v zmajevo gnezdo. "Zadovoljen sem, da se je vse uredilo. Rad bi se zahvalil Olimpiji za priložnosti za igro, da so me lahko sploh opazili drugi klubi. Posebna zahvala gre moji družini, ki mi je skozi vsa leta stala ob strani in me podpirala. Zelo sem srečen, da sem dobil potrditev dobrega dela, in se že veselim novih izzivov. Zaenkrat ostajam v Olimpiji, pri kateri sem si ustvaril številne lepe spomine. Najlepši je seveda tisti z debija, ki je bil res izjemen. Nikoli ne bom pozabil tudi osebja, od ekonomov pa do fizioterapevtov, ki so na odličnem nivoju. Moji osebni cilji v prihodnosti so najbolj povezani z razvojem, tako na nogometnem kot osebnem nivoju. Glede cilja z Olimpijo pa je to zagotovo naslov prvaka,"je ob sklenitvi dogovora za uradno spletno stran zmajev dejal 18-letni vezist.