Samozavestni Slovenci v odličnih pogojih že razmišljajo o Nemčiji

Varovanci Andreja Razdrha so po desetih dneh priprav v Mariboru v ponedeljek prispeli na Slovaško, kjer jih med 12. in 18. junijem čakajo obračuni z Nemčijo, Anglijo in Češko. Baza slovenske reprezentance je v Nitri, kjer bosta tudi uvodni tekmi. Prvi trening so mladi reprezentanti v zares odličnih pogojih opravili v bližnjih Zlatih Moravcih na stadionu kluba Vion, ki se je letos vrnil med slovaško elito.

"Že vsi odštevamo dneve. Prevladuje navdušenje. To smo čakali, za to smo garali. Komaj čakamo, da se začne. Tudi hotel je na mirni lokaciji, prvi vtisi so super," je pred prvim treningom povedal vezist Enrik Ostrc.

"Za nami je dolga, šesturna pot z avtobusom, ampak v takšni družbi je hitro minila. Vzdušje je super in komaj čakamo, da se začne zares," pa je misli proti četrtkovemu večernemu obračunu z Nemci (prenos ob 20.45 na Kanalu A in VOYO) usmeril Žan Jevšenak.

Tako Ostrc kot Jevšenak pravita, da je glavni cilj Slovenije preboj v izločilne boje, kamor napredujeta najboljši reprezentanci iz vsake skupine.