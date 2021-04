Ostro o superligi: 'Nikoli ne boste hodili sami, so le še prazne puhlice'

Ustanovitelji superlige so v glavnem najmočnejši evropski klubi Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal. Prvi predsednik superlige je postal Florentino Perez iz Real Madrida, tekmovanju, ki se bo začelo čim prej, pa se bodo pridružili vsaj še trije klubi, so ustanovitelji superlige zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da pričakujejo pogovore z Evropsko nogometno zvezo (Uefa) ter Mednarodno nogometno zvezo za izboljšanje tekmovanja in v dobrobit nogometa. Uefa na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom je že v nedeljo ostro obsodila obstoj novega tekmovanja. Združenje evropskih klubov (ECA) je prav tako odločno proti ustanovitvi novega zaprtega tekmovanja, danes pa je ostalo brez svojega donedavnega predsednika Andree Agnellija , ki je odstopil s položaja ter se kot podpredsednik priključil ustroju superlige. "ECA predstavlja 246 vodilnih klubov v Evropi in se še naprej zavzema za sodelovanje z Uefo za izboljšanje evropskih klubskih tekmovanj v novem ciklu od leta 2024 naprej. Vsakemu zaprtemu tekmovanju v tem pogledu nasprotujemo, saj ni v načelu z dosedanjim pristopom ," so zapisali v izjavi, pod katero pa, kot zapisano, ni podpisan Agnelli, sicer prvi mož Juventusa. Slednji je odstopil tudi s položaja Uefinega komiteja. V izjavi za javnost so iz vrst torinskega velikana sporočili, da v tem trenutku ni jasno, ali bo projekt lahko v popolnosti zaživel. "Juventus pričakuje, da bo superliga dolgoročna rešitev tako za posamezne klube kot za nogometno industrijo v celoti. Čeprav si bomo ustanovni klubi prizadevali po najboljših močeh v najkrajšem možnem času implementirati projekt, v tem trenutku ne moremo zagotoviti uspešnega zagona tekmovanja ali časovno predvideti njegovega začetka ," so zapisali iz vrst serijskega italijanskega prvaka. Klub prav tako ni mogel razkriti finančnega vpliva na sodelujoče, čeprav sta tako britanski BBC in Newyorški Times po virih blizu ustanoviteljev superlige pisala o minimalnem prihodku vsaj 350 milijonov evrov za udeležence tekmovanja. Dodatno bi se sredstva nato razdelila še glede na uspešnost posameznih moštev.

Ob ustanovitvi superlige se je oglasil tudi prvi predsednik Florentino Perez, sicer ponovno izvoljeni predsednik madridskega Reala. "Nogometu bomo pomagali na vseh ravneh in ga postavili na pravo mesto. Nogomet je edini globalni šport z več kot štirimi milijardami navijačev in odgovornost teh klubov je, da se prilagodijo trgu in prisluhnejo željam navijačev ," Perezove besede navaja Marca . Oglasili so se tudi navijači posameznih klubov. Angleški Tottenham, ki je del dvanajsterice, po zapisih Guardiana ne uživa podpore med navijači. "Trenutno vodstvo je izdalo klub, njegovo zgodovino, navijače in vso čarobnost, ki dela nogomet tako poseben. Odločitev, da se klub pridruži superligi, ni bila sprejeta v dialogu z navijači. Enostavno je dovolj. Vodstvo je pripravljeno tvegati ugled institucije, da bi pohlepno zasledovalo edini interes po dobičku ," so zapisali pri Tottenhamovi navijaški združbi.

Oglasil se je tudi nekdanji kapetan Manchester UnitedaGary Neville, ki je izrazil "gnus" nad odločitvijo dvanajsterice, med njimi tudi svojega nekdanjega kluba. "Najbolj sem razočaran nad Unitedom in Liverpoolom. Več kot 100-letna zgodovina razvoja iz povsem delavskih okolij ter zdaj prazne puhlice 'nikoli ne boste hodili sami'. In vse to za tekmovanje, ki sploh ni tekmovalno in iz katerega ne moreš izpasti? To je sramota. Gre za pohlep. Vsi ti lastniki predvsem angleških klubov, ki ustanavljajo superligo, nimajo nikakršne zveze z razvojem nogometa na Otoku in kaj to predstavlja navijačem. Nogomet mora biti reguliran in ta pot nikakor ni prava," je dejal Neville v izjavi za Sky Sports.

Doslej so nestrinjanje z odločitvijo velikih klubov izrazili tudi visoki predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije za promocijo evropskega načina življenja ter francoski predsednikEmmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson. "Zagovarjati moramo evropski model športa, ki temelji na vrednotah raznolikosti in vključenosti," je po objavi klubov na Twitterjuzapisal grški predstavnik Evropske komisije Margaritis Schinas.