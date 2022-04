Osuji z uspešno izvedeno enajstmetrovko Koper popeljal v finale slovenskega pokala

Nogometaši Kopra so se uvrstili v finale pokala Pivovarne Union, potem ko so na današnji polfinalni tekmi premagali Celje z 1:0 (0:0). Edini gol na tekmi je v peti minuti sodnikovega dodatka dosegel Nigerijec Bede Osuji z 11-metrovke. Koprska ekipa se bo v finalu, ki bo 11. maja v Celju, pomerila z Bravom, ki je v sredo ukanil Domžale s 3:2 (0:2).

Po Bravu, ki si je po sredini zmagi nad Domžalami priigral svoj prvi nastop v finalu slovenskega pokala, si je danes vstopnico za najbolj prestižno tekmo izboril še Koper. Primorska zasedba bo naskakovala svojo četrto pokalno zmago, pred tem je bila najboljša v letih 2006, 2007 in 2015.

Uvod v tekmo je bil naravnost spektakularen. Po vsega sedmih sekundah igre je domači vratar David Adam v svojem kazenskem prostoru zrušil Amadeja Brecla, tako da je glavni sodnik Adam Kajtazović brez razmišljanja pokazal na 11-metrovko. A koprski vratar je popravil svojo napako, z bravuroznim posredovanjem je ubranil strel, ki ga je sprožil Ivan Božić. Po pestrem uvodu je sledilo zelo dinamično nadaljevanje, po obojestransko visokemu ritmu in srčni predstavi pa so si prvo nevarno akcijo v 12. minuti priigrali Koprčani. Po kombinaciji Ivice Guberca in Kaheema Parrisa se je po bliskovitem nasprotnem napadu v sijajni priložnosti znašel Lamin Colley, njegov strel pa je zaustavil celjski vratar Matjaž Rozman.

icon-expand Lamin Colley FOTO: FC Koper

Domači nogometaši so v 28. minuti izpeljali novo hitro akcijo, po strelu Parrisa z 18 metrov pa je bil Rozman znova na pravem mestu. Do konca prvega polčasa so bili nevarnejši Koprčani, predvsem iz hitrih nasprotnih (pol)protinapadov, enega od teh so izpeljali v samih izdihljajih, ko je po ostrem predložku celjski branilec David Zec skorajda presenetil Rozmana, ki je v nadaljevanju akcije ubranil tudi močan strel Luke Vešnerja Tičića z velike razdalje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V drugi polovici tekme se je nadaljevala dinamična predstava. Oboji so se v deževnem vremenu in na razmočenem igrišču gnali do skrajnih meja, izrazitih priložnosti za zadetek pa si Koprčani in Celjani, ki so domača vrata prav tako začeli ogrožati v nasprotnih napadih, niso priigrali. V 76. minuti je celjskem kazenskem prostoru žoga zadela v roko Esterja Soklerja. Koprčani so "skočili v zrak" in zahtevali 11-metrovko, Kajtezović pa jo po priporočilu VAR-a ni dosodil. V 83. minuti je koprski rezervist Osuji sprožil močan strel z leve strani, a je žoga zadela zunanji del mreže celjskega vratarja. V končnici rednega dela je ritem močno padel, Primorci in Štajerci so hranili moči za 30-minutni podaljšek. A "prehitel" jih je Belorus Ivan Majevski, ki je v drugi minuti sodnikovega podaljška zrušil Osujija. Kajtazović je najprej pokazal rumeni karton Osujiju zaradi teatralnega vložka, po posredovanju VAR-a pa vendarle dosodil 11-metrovko, ki jo je realiziral Osuji. "Veliko energije smo porabili na današnji tekmi. Na hitrem igrišču sta obe ekipi prikazali dinamičen in hiter nogomet. Priigrali smo si več priložnosti od Celjanov, eno od teh izkoristili v sami končnici in zasluženo zmagali," je po današnji polfinalni zmagi dejal koprski trener Zoran Zeljković.