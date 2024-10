Osupljiva atmosfera River Platu ni pomagala do finala

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na kultnem stadionu Monumental je nogometaše River Plata čakala težka naloga, saj so na prvi tekmi polfinala pokala Libertadores na gostovanju pri brazilskemu klubu Atletico Mineiro izgubili s 3:0. Tudi navijači argentinskega velikana so se zavedali, da bodo njihovi ljubljenci za finalno vstopnico morali uprizoriti mali čudež, v znak podpore pa so temno nebo nad stadionom osvetlili z ogromnim številom pirotehničnih sredstev.

Nabito poln stadion z več kot 80.000 navijači je gorel že dolgo pred pričetkom tekme, kljub neverjetni kulisi pa domačini niso uspeli uprizoriti preobrata. River je na drugi tekmi sicer prevladoval, si pripravil kar 35 strelov, a ni našel poti do gola nasprotnika.

Atletico Mineiro se je drugič v klubski zgodovini uvrstil v veliki finale, kjer se bo po vsej verjetnosti srečal z rojaki. Botafogo je namreč na prvi tekmi proti urugvajskemu Penarolu doma slavil s 5:0 in bo na gostovanju v noči na četrtek branil velik kapital pred morebitno prvo uvrstitvijo v veliki finale pokala Libertadores.