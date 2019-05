Osvajalka zlate žoge iz protesta ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu

Ade Hegerberg ni na seznamu norveške ženske nogometne reprezentance, ki ga je pred začetkom svetovnega prvenstva v Franciji objavil selektor Martin Sjögren. Napadalka francoskega Lyona je lani osvojila prestižno zlato žogo, ob zmagovalcih v moški konkurenci Hrvatu Luku Modriću in Francozu Kylianu Mbappeju, ki so ga izbrali za najboljšega mladega nogometaša, pa je ime Hegerbergove v javnosti odmevalo tudi po zaslugi nepremišljenega vprašanja didžeja Martina Solveiga, ki jo je na odru osramotil z vprašanjem o "twerkanju".

Hegerbergova je sicer že leto prej opozarjala na neenakosti pri obravnavi ženskega in moškega nogometa v domovini in napovedala, da bo, če se reči ne bodo spremenile, bojkotirala nastop na mundialu. Očitno se bo to res zgodilo.

'Ne želi biti del te ekipe'

"Kot trener se moraš osredotočiti na igralke, ki želijo biti del te ekipe, Ada pa si tega ne želi. Spoštujemo njeno odločitev in trdo delamo z drugimi igralkami, ki so opravile odlično delo,"je pojasnil selektor Sjögren.

Norvežanke, 12. na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), v skupini A čakajo tekme z domačinkami Francozinjami, Južnimi Korejkami in Nigerijkami.