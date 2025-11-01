'Stereotip o nogometaših je večinoma resničen. Znamke in dragi avti'

Nekdanji vratar Tottenhama Alfie Whiteman je pri 26 letih končal nogometno kariero in postal fotograf. Za The Athletic je odkrito spregovoril o nesrečnem življenju 'tipičnega' nogometaša.

Alfie Whiteman, član Tottenhamove zmagovalne ekipe v lanski sezoni Evropske lige, je spregovoril o svojem nezadovoljstvu z življenjem stereotipnega mladega nogometaša in o razlogih, zakaj se je odločil končati kariero ter postati fotograf in filmski ustvarjalec. Zdaj 27-letni Whiteman je bil član Tottenhama že od otroških let in je po podpisu prve profesionalne pogodbe v klubu ostal do konca prejšnje sezone. Nastopal je tudi za angleško reprezentanco U17 in U19. Whiteman je opravil dve posoji pri švedskem klubu Degerfors, a v članski ekipi Tottenhama nikoli ni dobil prave priložnosti. Zato je začel raziskovati druge poti, obiskoval je tečaje igralstva, novinarstva in fotografije. Nogometne čevlje je zamenjal za fotoaparat.

"Za Tottenham sem podpisal pri desetih letih," je povedal za The Athletic. "Pri šestnajstih sem zapustil šolo in se popolnoma posvetil nogometu. Pri sedemnajstih, osemnajstih, ko sem živel v klubskem stanovanju, sem se začel spraševati: Je to res vse?" Ob tem je nadaljeval: "Vsak dan na kombi, trening, malo šolanja športne znanosti, potem domov in igrati videoigre. Kmalu sem ugotovil, da tukaj nisem srečen." Whiteman je poudaril, da je stereotip o nogometaših v bistvu resničen: "Golf, blagovne torbice, dragi avti ... Tudi sam sem bil tak. Želel sem Gucci torbico in vozil Mercedes. Vsi postanemo odsev drug drugega. Nogomet v Angliji je zaprt svet – trening, domov, in to je to. Vedno sem se počutil malo drugačnega. Soigralci so mi rekli hipi'. Potem pa sem pri osemnajstih spoznal svojo bivšo punco, manekenko. Bila je starejša, njen najboljši prijatelj pa režiser. To mi je odprlo oči, pokazalo mi je, da življenje ponuja veliko več."

Alfie Whiteman FOTO: Profimedia icon-expand

Ker je bil v Tottenhamu za hrbtom reprezentantov Huga Llorisa, Michela Vorma in Joeja Harta, je Whiteman vztrajno treniral in upal, da bo nekoč dočakal priložnost, hkrati pa je prosti čas preživljal z ustvarjalci – producenti, režiserji in fotografi. Ob prostih dneh je pomagal na snemanjih kot asistent. Čeprav je pričakoval, da bo to njegova pot šele po 30. letu, si je že zgodaj gradil temelje za življenje po nogometu. "Nogometna kariera je kratka, tudi če ti uspe. Jaz pa sem vedel, da ne želim ostati v njej. Želel sem se učiti in izkusiti druge stvari, ki so me zanimale – predvsem pa sem užival v družbi ljudi, ki so delali nekaj ustvarjalnega. Bilo je navdihujoče," pravi. Whiteman je za Tottenham nastopil le enkrat – pod vodstvom Joseja Mourinha v Evropski ligi leta 2020. Leta 2024 je želel zapustiti klub, a je Tottenham potreboval igralce, vzgojene v klubu, za evropsko tekmovanje, zato je ostal del ekipe, ki je na koncu osvojila naslov. Pojasnil je, da je imel poleti dve preizkušnji, pri enem klubu v League One in enem v Championshipu, vendar se je na koncu odločil, da je srečo našel drugje.

