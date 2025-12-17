Naslovnica
Nogomet

Osvojite podpisan dres Mihe Zajca!

Ljubljana, 17. 12. 2025 16.30

Uredništvo
Podpisan dres Mihe Zajca

Na našem družbenem omrežju Instagram lahko osvojite unikatno nagrado: podpisan dres slovenskega nogometaša Mihe Zajca, ki igra za zagrebški Dinamo.

Miha Zajc je po prestopu iz turškega Fenerbahčeja v Dinamo iz Zagreba znova pričel uživati v igri. To je opaziti tudi na igrišču, kjer kaže odlične predstave. Na zadnji tekmi v hrvaškem prvenstvu je dosegel svoj prvenec v modri majici, ko je dvakrat zatresel mrežo Slaven Belupa.

Vi lahko osvojite njegov dres, na katerega se je podpisal. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!

KOMENTARJI2

Kritikizstajerske
17. 12. 2025 17.22
Nehajte se smešit z dresom povprečnega igralca...
Odgovori
+1
1 0
4krogci
17. 12. 2025 16.35
kdo je to???
Odgovori
+3
3 0
