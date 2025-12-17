Osvojite podpisan dres Mihe Zajca!

Miha Zajc je po prestopu iz turškega Fenerbahčeja v Dinamo iz Zagreba znova pričel uživati v igri. To je opaziti tudi na igrišču, kjer kaže odlične predstave. Na zadnji tekmi v hrvaškem prvenstvu je dosegel svoj prvenec v modri majici, ko je dvakrat zatresel mrežo Slaven Belupa.