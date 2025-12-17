Osvojite podpisan dres Mihe Zajca!

Miha Zajc je po prestopu iz turškega Fenerbahčeja v Dinamo iz Zagreba znova pričel uživati v igri. To je opaziti tudi na igrišču, kjer kaže odlične predstave. Na zadnji tekmi v hrvaškem prvenstvu je dosegel svoj prvenec v modri majici, ko je dvakrat zatresel mrežo Slaven Belupa.
Vi lahko osvojite njegov dres, na katerega se je podpisal. Navodila za sodelovanje najdete na našem družbenem omrežju Instagram Sport24ur. Veliko sreče!
