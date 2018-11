Otočani prepričani, Španci prikimujejo: Real bo pozimi pripeljal zvezdi iz Premier League

Po pisanju angleških in tudi španskih medijev se bo madridski Real resno okrepil že v januarskem prestopnem roku. Real, ki sezone, še posebej v domačem prvenstvu, ni začel dobro, davek slabih rezultatov je z glavo že plačal trener Julen Lopetegui, bo ciljal na zvezdi iz Premiershipa. "Ni dvoma, da se bodo galaktiki želeli okrepiti pred nadaljevanjem sezone. V igri sta dve imeni. Vodstvo kluba bolj ali manj ne skriva kdo sta želji v zimskem prestopnem roku," pišejo Otočani. Madridski AS razkriva, da gre za vezista Tottenhama Christiana Eriksenain napadalca Manchester Uniteda Marcusa Rashforda. "Danes ima s Tottenhamom pogodbo, ki ga veže še leto in pol, Rashfordpa z Manchester Unitedomše dodatno leto," sporočaThe Sun, ki trdi, da je Real za Danca pripravljen plačati 45 milijonov evrov, za mladega Angleža, ki je dopolnil 21 let pa 60 milijonov evrov.