Otok na nogah: Arsenalove zvezdnike ujeli pri uživanju 'hipi cracka'

Šlo naj bi za zabavo v eni od diskotek, na mizi pa ni bilo vode ali kakšnih izotoničnih napitkov, temveč vodka in šampanjec v vrednosti več kot 2000 evrov (na steklenico). Račun naj bi tisti večer znašal 30.000 evrov, a bolj kot alkohol v posnetku The Suna odmeva domnevno vdihovanje tako imenovanega "hipi cracka", ki že nekaj časa buri duhove tako v športnem kot vsakdanjem življenju v Veliki Britaniji.

Tabloid The Sun je objavil posnetke, na katerih napadalca Pierre-Emerick Aubameyang in Alexandre Lacazette skupaj z vezistoma članske ekipe Arsenala Mesutom Özilom in Matteom Guendouzijem ter branilcem Seadom Kolašincem domnevno vdihavata smejalni plin, katerega prodaja mladoletnim osebam je na Otoku prepovedana. Med udeleženci zabave sta bila tudi branilec Shkodran Mustafi in vezist Henrik Mhitarjan , a ju med uživanjem plina posnetek ni ujel.

19-letni Guendouzi na robu nezavesti Gre za dušikov oksid, vdihavanje katerega se že nekaj let širi med mladimi po Združenem kraljestvu. O tem pojavu smo že poročali , na razvpiti paški plaži Zrće je vdihavanje snovi s pomočjo balonov namreč že nekaj časa vsakdanji pojav, na Pagu pa je vsako let veliko otoških turistov, večinoma mladih. Arsenalov vezist, Francoz Guendouzi, ima sicer šele 19 let, na posnetku pa se zgrudi na kavč in za nekaj trenutkov tam obleži na videz nezavesten.

Učinki omenjene substance so sicer kratkotrajni, je pa tveganje zelo visoko, saj povzroča izgubo koordinacije, zavesti in v nekaterih primerih tudi smrt, če do možganov ne pride dovolj kisika. The Sunše poroča, da so Arsenalovi nogometaši od vseh na zabavi zahtevali, da organizatorjem predajo mobilne telefone, uporabljati so jih smeli le oni. Zabava naj bi se končala šele ob štirih zjutraj, zapustili pa so jo v črnem mercedesu skupaj z nekaterimi od kar 70 deklet, ki so z njimi vztrajala do zgodnjih jutranjih ur.

Özil zdaj še bolj na stranskem tiru?

Razkritja so gotovo hud udarec za trenerja Unaija Emeryja, ki se je po prihodu v klub sicer podpisal pod izjemen začetek sezone, v katerem so navijači hitro pozabili na legendarnega Arsena Wengerja. Topničarji še zdaleč niso izpadli iz boja za najvišja mesta, med ukrepi, ki so po Emeryjevem prihodu najbolj odmevali, pa je bila prepoved uživanja sadnih sokov. Alkohol je, seveda, že tradicionalno na seznamu nezaželenih, bo pa posnetek gotovo še otežil vrnitev v ekipo zvezdnika Özila, ki je pod Emeryjem v zadnjih tednih na stranskem tiru.

Ni pa to prvi primer pojavljanja smejalnega plina v svetu nogometa, ko njegova prodaja še ni bila tako razširjena in nadzorovana, se je zaradi njega v težavah znašel Tottenhamov branilec Kyle Walker, ki zdaj igra za Manchester City, Cityjev zvezdnik Raheem Sterlingpa se je leta 2015 zaradi podobnih prestopkov kar dvakrat znašel na "napačnih" straneh časopisov. Morda najbolj je odmeval primer Gabriela Agbonlahorja, ki so ga pred dvema letoma fotografirali z dekleti in pločevinkami sporne substance. Po razsipni zabavi v nekem hotelu so kapetana birminghamskega velikana Aston Ville suspendirali in mu za nekaj časa odvzeli plačo, po izteku pogodbe pa je to poletje ostal brez ekipe.