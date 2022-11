Otoški derbi izenačen, ZDA vodi proti Iranu

Skupina A na svetovnem prvenstvu v Katarju je odločena, Napredovala sta Senegal in Nizozemska, ki čakata svoja nasprotnika v osmini finala. Tja se teoretično pred zadnjim krogom lahko uvrstijo vse reprezentance v skupini B. V otoškem derbiju se bosta soočila Wales in Anglija ter Iran in ZDA. Prvi zadetek na obeh tekmah je padel v 38. minuti tekme med Iranci in Američani, ki jih je v vodstvo 1:0 popeljal Christian Pulišić.

Angleži in Valižani se zelo dobro poznajo. Pred zadnjo tekmo v skupini B sta se reprezentanci po podatkih Sofascora soočili že neverjetnih 105-krat. Prvič davnega leta 1879. Angleški selektor Gareth Southgate je v primerjavi s prvima tekmama na prvenstvu proti Walesu na zelenico od prve minute poslal občutno spremenjeno enajsterico igralcev. Od prve minute so prvič v Katarju zaigrali Marcus Rashford, Jordan Henderson, Kyle Walker in Phil Foden.

Pred zadnjim krogom so na vrhu skupine B bili Angleži s štirimi točkami in za napredovanje iz skupine jim je zadostoval tudi remi z Walesom. Iran je po dveh tekmah zbral tri točke, ZDA pa dve. Wales je na zadnjem mestu imel zgolj točko.

icon-expand FOTO: Sofascore.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Na drugi tekmi dneva v skupini sta se soočili reprezentanci Irana in Združenih držav Amerike. Politična zgodovina obeh držav je dolga in zapletena, nogometna pa tudi ni popolnoma nedolžna. Leta 1998 sta se moštvi srečali na zadnji tekmi skupinskega dela, tako kot danes. Takratno tekmo so novinarji in navijači obeh moštev poimenovali kot "najbolj politično nabito tekmo v zgodovini svetovnih prvenstev". Takrat so tekmo zmagali Iranci z izidom 2:1. Kljub njihovi zmagi pa obe reprezentanci nista napredovali iz skupine. Torkova tekma je s tega vidika popolnoma drugačna. Moštvo, ki bi zmagalo, bi si zagotovilo napredovanje v osmino finala, Irancem bi ta podvig uspel prvič.

