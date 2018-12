Otoški fenomen: Najstnik na čelu angleškega prvoligaša

Milijarder je svojega sina postavil za izvršnega direktorja ženske ekipe, saj je sin že v rani mladosti pokazal veliko zanimanje za to. Ko je bilo Jacku Sullivanu 14 let se mu je med počitnicami v Španiji porodila velika ideja in brez zadržkov je vprašal svojo mamo: "Mami, mami, ali mi kupiš žensko ekipo West Ham?" Nekaj let zatem so se njegove sanje uresničile.

Še kot najstnik je sedel na čelo ženske prvoligaške ekipe ter tako zabeležil svojo prvo resno zaposlitev, potem ko se je pri šestnajstih poslovil od šolanja. A pot do direktorskega stolčka je bila vse prej kot enostavna. "Moral sem nabrati izkušnje po celem West Hamu. Pomagal sem pri prodaji vstopnic, v trgovini, v skladišču,... Namesto, da bi se trudil za odlične ocene v šoli," pove Jack in nadaljuje: "Ko se je šolsko leto končalo sem rekel očetu, da želim delati, imeti neko misijo, nalogo. Da želim voditi žensko ekipo."