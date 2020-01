Otoški klubi se bodo morali po brexitu bolj zanesti na doma vzgojene igralce

Posledice brexita utegnejo čutiti tudi britanski klubi in nogometaši, ki si želijo igrati na Otoku. Pogoji razhoda še niso povsem določeni, a kot kaže, bodo imeli največ težav tuji igralci, mlajši od 17 let in tisti, ki za svojo reprezentanco niso zbrali dovolj nastopov. Nova pravila bodo bolj naklonjena nogometašem z britanskim potnim listom, ne pa nujno tudi manj premožnim britanskim klubom.