Otoški mediji: 'City je kot razbita vojska, Gvardiol pa njen najšibkejši člen'

Najbolj na udaru medijskih zapisov je hrvaški reprezentančni branilec Joško Gvardiol , ki se je v zadnjem obdobju zlil v sivo podobo celotnega moštva. "Gvardiol se je sicer vrnil na želeni igralni položaj osrednjega branilca, a v ključnih trenutkih znova ni deloval dobro. Z vratarjem Edersonom sta največja krivca za oba prejeta zadetka. Pri golu Vlahovića ga je slednji preskočil v boju za žogo, pri drugem pa je zamujal pri vračanju v obrambo, ko je McKennie zapečatil usodo Cityja," so med drugim zapisali pri The Guardianu.

Otoški mediji ne varčujejo s hudimi kritikami na račun nogometašev Manchester Cityja, ki so na tekmi 6. kroga najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu morali priznati premoč zasedbi Juventusa, ki je po zadetkih Dušana Vlahovića in Westona McKennieja zasluženo slavila z 2:0.

Tudi novinar Manchester Evening Newsa razmišlja podobno in dodaja, da se ob povečevanju števila napak zaskrbljujoče tudi ponavljajo v igri Joška Gvardiola. "Še do nedavno to ni bila karakteristika njegove igre. Bil je zanesljiv in odločen, kasneje pa je povsem popustil in se izgubil." Strateg mesščanov Josep Guardiola se je na novinarski konferenci odločno postavil v bran hrvaškemu branilcu, meneč, da napake v ožji obrambi niso razlog za drugi evropski poraz v sezoni.

"Še pred dogajanjem v našem kazenskem prostoru smo nemalokrat zapravili številne priložnosti, ko bi lahko z natančnejšimi podajami tekmecu povzročili več preglavic. Še vedno sem prepričan, da je moje moštvo najboljše na svetu, a v tem trenutku ne delujemo dobro. Preveč smo ranljivi in predvidljivi. Verjemite, da sem dovolj samokritičen, da vidim, da v naši igri obstajajo težave. Velike težave," se je pridušal 54-letni katalonski strokovnjak in dodal: