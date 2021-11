Otoški mediji: Gre za enega najbolj sramotnih porazov v zgodovini Tottenhama

Otoški mediji so si enotni v oceni, da je četrtkov poraz za Tottenham eden najbolj sramotnih v zgodovini kluba. Nekdanji član Tottenhama Jermaine Jenas je za BT Sport dejal, da je poraz "šokanten in sramoten", nekdanji trener Spursov Glenn Hoddle pa dodal, da je bila predstava Tottenhama v prvem polčasu tekme v Ljudskem vrtu "grozna". Kot poroča BBC, je Conte po porazu dejal, da je "položaj zelo zapleten" in da potrebuje čas. "Ni mi bilo všeč, kar se je zgodilo nocoj," je po tekmi dejal Antonio Conte: "A moram biti iskren in vam povedati, da po treh tednih in pol šele dobro začenjam razumeti položaj. Moramo še veliko delati, če želimo izboljšati kakovost ekipe. V tem trenutku imamo znatno vrzel do najboljših ekip v Angliji," Conteja navaja BBC. "Če nekdo misli, da je prišel nov trener in da to, ker je zmagoval v preteklosti, pomeni, da je čarovnik ..." je z glavo zmajeval italijanski strateg in dodal: "Edina čarovnija, ki jo lahko naredim, je, da delam. Prinesti delovne izkušnje, vpeljati svoj sistem dela, metode, ideje nogometa. A vendar je treba razumeti, da potrebujemo čas."