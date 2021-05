Otoški mediji: Oblak in Heaton želji Manchester Uniteda

Po poročanju ESPNbi španskega vratarja Davida de Geov vratih Manchester Uniteda lahko nasledil še en nogometaš, ki je v karieri nosil (oziroma še vedno nosi) dres madridskega Atletica. Gre seveda za slovenskega reprezentanta Jana Oblaka, ki je po pisanju spletne strani madridskega dnevnika AS že dolgo časa želja Uniteda in še nekaterih elitnih klubov Premier League.

Novinar ESPNRob Dawson je zapisal, da bo Atletico, tako kot v primerih Rodrija Hernandeza, Antoina Griezmannaoziroma Lucasa Hernandeza,zahteval plačilo veljavne odkupne klavzule, ki v primeru Oblaka znaša 120 milijonov evrov. V tem primeru bi Škofjeločan zlahka podrl svetovni rekord med "vratarskimi odškodninami", ki ga od leta 2019 drži Bask Kepa Arrizabalaga. Zanj je Chelsea nakazal 82,46 milijona evrov na račun Athletic Bilbaa.

V preteklosti so se 'oglasili' tudi PSG, Chelsea in Liverpool

"Vratar, ki ga imajo v teh trenutkih številni za najboljšega na svetu, je med ključnimi členi ekipe Chola (trenerja Atletica Diega Simeoneja, op. a.), eden izmed štirih kapetanov, gospodar v rokavicah in eden tistih, ki se vedno in na vsaki tekmi izkažejo. 28-letni vratar je pred sedmimi leti prišel k rdeče-belim, v nekaterih primerih pa je dejal, da ne ve, kaj bi se lahko zgodilo v povezavi z njegovo prihodnostjo," dodaja AS.

Med klubi, ki so se v preteklosti zanimali za njegove usluge, naštevajo Chelsea, Paris Saint-Germain in Liverpool.

'Še vedno imam nekaj let pred seboj'

"Da bi igral v Premier League? Ne vem,"je AS navajal Oblakove nedavne izjave za angleški podkast Pure Football."Ne vem, kaj me čaka v prihodnosti, a prepričan sem, da bi lahko dobro igral v vsaki ligi. Nikoli ne moreš vedeti, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Zdaj sem sedem let v Španiji. Bomo videli. Sem še mlad. Ne tako zelo mlad, a še vedno imam nekaj let pred seboj. Najpomembneje je zame upanje v to, da se ne poškodujem. Bomo videli, kaj me čaka,"je dodal.

Zdaj je seveda v prvem planu zaključek španskega prvenstva, Atletico ima pred zadnjimi štirimi krogi dve točki prednosti pred Real Madridom in Barcelono, United pa naj bi v primeru neuspešnega lova za Oblakom razmišljal tudi o Angležu Tomu Heatonu, reprezentančnem vratarju Aston Ville, medtem ko naj bi De Geo agent Jorge Mendesponujal tudi Romi, ki jo bo z novo sezono prevzel eden najslavnejših varovancev portugalskega "superagenta" ‒ Jose Mourinho.