Otoški novinarji 'spregledali' Muro, trener Tottenhama svari pred nevarnostjo

Mura je dočakala nagrado za trdo delo v zadnjih nekaj letih. Naslov državnih prvakov je Prekmurcem odprl vrata Evrope, žreb skupin pa jim je namenil atraktivne tekmece, med katerimi po slovesu nedvomno izstopa Tottenham. In prav proti Londončanom, ki so še pred dobrima dvema letoma igrali v finalu Lige prvakov (z 2:0 jih je takrat ugnal Liverpool), se bodo slovenski prvaki udarili v drugem krogu. Gostovali bodo na enem najmodernejših stadionov v Evropi, ki slovi po izjemni akustiki in sprejme več kot 60 tisoč gledalcev. Tokrat naj bi jih sicer bilo okoli 30 tisoč, a zagotovo se četi Anteja Šimundže obeta večer, ki ga še dolgo ne bodo pozabili.

Medtem ko privrženci Mure ‒ na tekmi jih bo 150, okoli 50 pa jih je s čarterskim poletom kar skupaj z moštvom poletelo v angleško prestolnico ‒ v en glas zatrjujejo, da je to največja tekma v zgodovini kluba, pri Tottenhamu takšnega navdušenja še zdaleč ne delijo. Stratega Nuna Espirita Santa je na novinarski konferenci eden izmed novinarjev celo vprašal, ali mu je Konferenčna liga kot tekmovanje odveč. "Smo v tem tekmovanju in kot v vsakem bomo dali vse od sebe," je skoraj diplomatsko odgovoril 47-letni Portugalec. Novinarska konferenca je sicer trajala skoraj 30 minut, na njej je bilo prisotnih več kot 40 angleških novinarjev, ki pa so skupaj zmogli vsega dve vprašanji, povezani s tekmo proti Muri. Na udaru je bila predvsem slaba forma Tottenhama, ki je v angleški Premier League izgubil trikrat zapored, privajanje Espirita Santa na Tottenham in obratno ter celo ‒ povsem 'nenogometno' ‒ naftna kriza, ki je zajela Anglijo (po nekaterih podatkih kar 35 % bencinskih črpalk sploh nima goriva).

A to so seveda novinarske zgodbe. Trener Tottenhama je večkrat zatrdil, da je povsem osredotočen na Muro in da njegova zasedba Prekmurcev še zdaleč ne podcenjuje. "Ne menite se zato (kar je bilo na novinarski konferenci, op. a.). To ni realnost. Realno stanje je takšno, da smo povsem osredotočeni na Muro. Vemo, da so dobro moštvo. Prejšnjo sezono so osvojili državno prvenstvo. Imajo dobre igralce, spremljali smo jih in pričakujemo težko tekmo," nam je v ekskluzivnem intervjuju zaupal trener Londončanov. In to zagotovo niso ne nogometne floskule ne prazne obljube. Ne glede na to, da Konferenčna liga ni tekmovanje, v katerem bi Tottenham z užitkom igral in v katerega po njegovem mnenju spada, je dobra predstava proti Muri nujna. Za "mir v hiši", izboljšanje samozavesti in tudi popravilo vtisa z zadnjih tekem, predvsem z večnega severnolondonskega derbija proti Arsenalu (1:3).

A s tem se murskosoboška delegacija ne obremenjuje. Nogometni ples bodo plesali na enem izmed najlepših nogometnih plesišč. Tribune sicer ne bodo polne ‒ na njih naj bi bilo okoli 30 tisoč gledalcev, kar pa je več kot dovolj, da pričarajo nogometni spektakel. Da je na stadionu Tottenhama presenečenje mogoče, je ta konec tedna sicer v boksarski poslastici dokazal Oleksandr Usik, ki je v borbi za naslov prvaka v težki kategoriji ugnal Anthonyja Joshuo. Zakaj ne bi za novo presenečenje na severu Londona poskrbela še Mura?