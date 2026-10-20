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Nogomet

'Otroci so me zaradi ločitve pribili na križ, upam, da bodo nekoč razumeli'

Rim, 20. 10. 2026 07.49 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Nekdanji kapetan nogometnega kluba Roma Francesco Totti

Francesco Totti (50) je predstavil svojo avtobiografsko knjigo z naslovom "Oltre" (v dobesednem prevodu "Preko" ali "Z druge strani"). Ob tem je priznal, da je upokojitev leta 2017 doživel kot prisilno slovo od nogometa. Spregovoril je tudi o številnih podrobnostih iz zasebnega življenja, ki sta ga močno zaznamovali očetova smrt leta 2020 in ločitev od Ilary Blasi, s katero sta bila poročena 17 let, njun zakon pa se je dokončno zaključil leta 2022.

Predstavitve knjige legendarnega kapetana Rome v rimskem gledališču Brancaccio se je udeležilo staro in mlado – od številnih prijateljev in družinskih članov do nekdanjih in sedanjih obrazov italijanskega nogometa, med katerimi je bil tudi zdajšnji trener "sinov volkulje" Gian Piero Gasperini.

"Lahko rečem, da sem brez nogometa na nek način mrtev, čeprav je to težka beseda. Vem, da ima vse svoj začetek in konec, a konec kariere je bil zame izjemno boleč, povsem drugačen, kot sem si zamišljal ... Počutil sem se izgubljenega," je v uvodu dejal Francesco Totti. Nato se je dotaknil žalostnih misli, ki ga spremljajo v zadnjih letih, predvsem po očetovi smrti. Spomini so ga, kot piše La Gazzetta dello Sport, ganili do solz.

Francesco in Cristian Totti - oče in sin, ki po ločitvi z Ilary Blasi nista v najboljših odnosih.
Francesco in Cristian Totti - oče in sin, ki po ločitvi z Ilary Blasi nista v najboljših odnosih.
FOTO: Profimedia

"Oče je bil moj temelj, steber vsega, toliko me je naučil ... Čutim, kot da sva si še vedno blizu. Vzgojil me je v duhu pravih vrednot in pozitivnega razmišljanja, vedno je (po)skrbel, da nam nič ne manjka. Zelo me je imel rad, čeprav je to redko izrekel ... In bil je izjemno priljubljen. Njegovega odhoda nisem mogel prenesti, samo jaz vem, koliko sem pretrpel. Vsak otrok hvali svoje starše, to je normalno. Zame je bil oče šerif, človek številka ena. Dal bi vse zlato tega sveta, da bi ga lahko videl še enkrat," Totti ne skriva, kako močno pogreša svojega očeta, ki je preminil pred šestimi leti.

Poleg tega, da je kraljeval na zelenicah, je Totti leta 2022 zavzel tudi naslovnice najbolj znanih "rumenih" medijev. Razlog je bila ločitev, o kateri javnost po njegovih besedah še danes ne pozna prave resnice. Govorilo se je, da je Totti še med zakonom z manekenko Ilary Blasi začel zvezo z Noemi Bocchi, kar je nogometaš tudi sam priznal, a dodal, da si je njegova žena ljubimca našla že veliko prej.

Francesco Totti in Ilary Blasi v nekih drugih, srečnejših časih.
Francesco Totti in Ilary Blasi v nekih drugih, srečnejših časih.
FOTO: Profimedia

Kot je nekoč potožil, je vse ugotovil, ko je na njenem telefonu videl "sumljiva sporočila". Blasi pa je po drugi strani trdila, da se zakonske krize sploh ni zavedala in da je Noemi uničila njun zakon. Totti in Ilary imata tri otroke – Isabel, Chanal in Christiana –, ki so na predstavitvi knjige sedeli v prvi vrsti, tik ob Noemi.

"Sem njihov oče in želim, da me spoštujejo. Včasih se ne zavedajo ali pa se pretvarjajo, da ne vidijo, koliko ljubezni jim dajem ... Hkrati bi si želel, da bi mi to vračali na enak način. Nisem storil ničesar napačnega. Po ločitvi so me pribili na križ - in to upravičeno. Priznam, da moj odnos z otroki ni idiličen, a upam, da bodo nekega dne, ko odrastejo, spoznali, kje tiči resnica. Bilo je veliko nesoglasij, stvari, ki jih nisem mogel sprejeti, pa sem se pretvarjal, da jih. Vem, da me imajo otroci radi. Želim si biti oče, od katerega se bodo učili, tako kot sem se jaz učil od svojega očeta," je sklenil Totti.

Za Tottijem je sicer izjemna kariera s 785 nastopi, 307 zadetki in 205 podajami v dresu Rome – edinem klubu, ki mu je ostal zvest vso svojo kariero.

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