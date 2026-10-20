'Otroci so me zaradi ločitve pribili na križ, upam, da bodo nekoč razumeli'

Predstavitve knjige legendarnega kapetana Rome v rimskem gledališču Brancaccio se je udeležilo staro in mlado – od številnih prijateljev in družinskih članov do nekdanjih in sedanjih obrazov italijanskega nogometa, med katerimi je bil tudi zdajšnji trener "sinov volkulje" Gian Piero Gasperini. "Lahko rečem, da sem brez nogometa na nek način mrtev, čeprav je to težka beseda. Vem, da ima vse svoj začetek in konec, a konec kariere je bil zame izjemno boleč, povsem drugačen, kot sem si zamišljal ... Počutil sem se izgubljenega," je v uvodu dejal Francesco Totti. Nato se je dotaknil žalostnih misli, ki ga spremljajo v zadnjih letih, predvsem po očetovi smrti. Spomini so ga, kot piše La Gazzetta dello Sport, ganili do solz.

Francesco in Cristian Totti - oče in sin, ki po ločitvi z Ilary Blasi nista v najboljših odnosih. FOTO: Profimedia

"Oče je bil moj temelj, steber vsega, toliko me je naučil ... Čutim, kot da sva si še vedno blizu. Vzgojil me je v duhu pravih vrednot in pozitivnega razmišljanja, vedno je (po)skrbel, da nam nič ne manjka. Zelo me je imel rad, čeprav je to redko izrekel ... In bil je izjemno priljubljen. Njegovega odhoda nisem mogel prenesti, samo jaz vem, koliko sem pretrpel. Vsak otrok hvali svoje starše, to je normalno. Zame je bil oče šerif, človek številka ena. Dal bi vse zlato tega sveta, da bi ga lahko videl še enkrat," Totti ne skriva, kako močno pogreša svojega očeta, ki je preminil pred šestimi leti. Poleg tega, da je kraljeval na zelenicah, je Totti leta 2022 zavzel tudi naslovnice najbolj znanih "rumenih" medijev. Razlog je bila ločitev, o kateri javnost po njegovih besedah še danes ne pozna prave resnice. Govorilo se je, da je Totti še med zakonom z manekenko Ilary Blasi začel zvezo z Noemi Bocchi, kar je nogometaš tudi sam priznal, a dodal, da si je njegova žena ljubimca našla že veliko prej.

Francesco Totti in Ilary Blasi v nekih drugih, srečnejših časih. FOTO: Profimedia