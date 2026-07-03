Otrok nekdanjih evropskih prvakov okrepil prenovljen Maribor

Da nas v letošnjem poletju pri Mariboru čakajo pestre prestopne aktivnosti, ni bilo dvoma. Ob preostalih igralnih položajih tudi dopolnitev vratarske vrste - tretji nov obraz pri prenovljenem vijol'čnem projektu je Ivan Lainović, vratar, rojen v Beogradu, ki pa ima ob srbskem tudi hrvaški potni list. Je produkt šole Crvene zvezde, pri rdeče-belih je že pri šestnajstih letih podpisal profesionalno pogodbo. Nato je prestopil v Čukarički, kjer je branil pri mladincih, ob koncu prejšnje sezone pa dobil priložnost tudi v članski konkurenci.
"Pripeljali smo še enega nadarjenega fanta, kot naložbo za prihodnost in z namenom zaostritve konkurence med vratnicama. Po naših pridobljenih informacijah gre za zelo nadarjenega vratarja, ki je vmes pri moštvu Čukaričkega že dobil priložnost v članski konkurenci. Glede na sestavo našega strokovnega štaba imamo vse možnosti, da fantu omogočimo uspešen nadaljnji razvoj in verjamem, da bomo s skupnimi močmi ter ob Ivanovi delovni prizadevnosti v prihodnjem obdobju uspeli doseči želeno raven," je ob predstavitvi pojasnil Zlatko Zahović.
Ko je prejel ponudbo iz Ljudskega vrta, obetavni vratar, ki je prav ob podpisu pogodbe dopolnil 21 let, ni imel pomislekov. "Lepšega darila si ne bi mogel zaželeti. Vesel sem, da sem postal član Maribora, toda s tem se ne nameravam zadovoljiti. Vem, da sem prišel v klub z bogato tradicijo, kjer me čaka zahtevna naloga, a sem pripravljen na vse izzive. Zdaj želim upravičiti zaupanje in se zavedam, da pot do uspeha temelji le na delu in odrekanju. Upam, da bom hitro prestal prilagajanje na nove zahteve in novo okolje. Konkurenca za mesto v ekipi je velika, a prinaša le še dodaten motiv za trud in dokazovanje. Komaj čakam, da se priključim ekipi na pripravah v Prekmurju in postanem del vijol'čne zgodbe," je ob predstavitvi dejal Lainović, ki pod Kalvarijo prihaja kot prost igralec.
V konferenčni dvorani Ljudskega vrta bo jutri, 4. julija, ob 11.30 održana novinarska konferenca. Pred sedmo silo bodo vodilni možje najtrofejnejšega slovenskega kluba bolj podrobno spregovorili o poletnem prestopnem roku. Celotno konferenco boste lahko v živo spremljali na našem spletnem portalu.
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