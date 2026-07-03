Otrok nekdanjih evropskih prvakov okrepil prenovljen Maribor

Da nas v letošnjem poletju pri Mariboru čakajo pestre prestopne aktivnosti, ni bilo dvoma. Ob preostalih igralnih položajih tudi dopolnitev vratarske vrste - tretji nov obraz pri prenovljenem vijol'čnem projektu je Ivan Lainović, vratar, rojen v Beogradu, ki pa ima ob srbskem tudi hrvaški potni list. Je produkt šole Crvene zvezde, pri rdeče-belih je že pri šestnajstih letih podpisal profesionalno pogodbo. Nato je prestopil v Čukarički, kjer je branil pri mladincih, ob koncu prejšnje sezone pa dobil priložnost tudi v članski konkurenci.

"Pripeljali smo še enega nadarjenega fanta, kot naložbo za prihodnost in z namenom zaostritve konkurence med vratnicama. Po naših pridobljenih informacijah gre za zelo nadarjenega vratarja, ki je vmes pri moštvu Čukaričkega že dobil priložnost v članski konkurenci. Glede na sestavo našega strokovnega štaba imamo vse možnosti, da fantu omogočimo uspešen nadaljnji razvoj in verjamem, da bomo s skupnimi močmi ter ob Ivanovi delovni prizadevnosti v prihodnjem obdobju uspeli doseči želeno raven," je ob predstavitvi pojasnil Zlatko Zahović.