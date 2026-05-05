Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Otrok sinje modrih podaljšal pogodbo do leta 2030

Manchester, 05. 05. 2026 13.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Phil Foden

Angleški nogometni reprezentant Phil Foden se je dogovoril za podpis nove štiriletne pogodbe z Manchester Cityjem. Trenutna pogodba 25-letnega vezista poteče prihodnje poletje, nov dogovor pa ga bo na Etihadu zadržal do leta 2030 z možnostjo podaljšanja za še dodatno sezono.

Phil Foden je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih dosegel 10 golov in prispeval pet asistenc, pomembno pa je poudariti, da se je svojega zadetka nazadnje razveselil sredi decembra. V zadnjih mesecih ne najde prave forme, njegovo mesto v udarni enajsterici pa je prevzel Antoine Semenyo, ki je pozimi okrepil Manchester City.

Phil Foden
Phil Foden
FOTO: AP

Meščani kljub temu verjamejo, da bo Foden v prihodnosti pomemben del moštva, zato so mu ponudili novo pogodbo. V prvi ekipi je pod Pepom Guardiolo debitiral kot 17-letnik in za meščane odigral 365 tekem ter jim pomagal osvojiti Ligo prvakov, šest naslovov angleškega prvaka ter dva FA pokala.

Vezist upa tudi na mesto v angleški reprezentanci za poletno svetovno prvenstvo, čeprav je selektor Thomas Tuchel pred časom dejal, da mesta še nima zagotovljenega.

nogomet manchester city phil foden nova pogodba

'Pozabimo na prvo tekmo, v Münchnu nas čaka pekel'

24ur.com V Stožicah skrbijo za prihodnost: po Ratniku podaljšal še Vidovšek
24ur.com Xavi tudi uradno podaljšal pogodbo z Barcelono
24ur.com Nuebel naj bi bil v prihodnje prva rešitev za gol Bayerna
24ur.com Po Gaberšku podaljšal tudi Češek
24ur.com Flick podaljšal pogodbo z Barcelono do leta 2027
24ur.com Kopitar s kralji za dve leti podaljšal pogodbo
24ur.com DZ sprejel podaljšanje sklepanja pogodb za nenujne reševalne prevoze z zasebniki
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
Lepotica potrdila, da je spet zaljubljena
vizita
Portal
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
cekin
Portal
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
moskisvet
Portal
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
dominvrt
Portal
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Pozabite na suhega piščanca: ta trik spremeni vse
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
voyo
Portal
Podivjani pes
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692