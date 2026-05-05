Otrok sinje modrih podaljšal pogodbo do leta 2030

Phil Foden je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih dosegel 10 golov in prispeval pet asistenc, pomembno pa je poudariti, da se je svojega zadetka nazadnje razveselil sredi decembra. V zadnjih mesecih ne najde prave forme, njegovo mesto v udarni enajsterici pa je prevzel Antoine Semenyo , ki je pozimi okrepil Manchester City.

Meščani kljub temu verjamejo, da bo Foden v prihodnosti pomemben del moštva, zato so mu ponudili novo pogodbo. V prvi ekipi je pod Pepom Guardiolo debitiral kot 17-letnik in za meščane odigral 365 tekem ter jim pomagal osvojiti Ligo prvakov, šest naslovov angleškega prvaka ter dva FA pokala.

Vezist upa tudi na mesto v angleški reprezentanci za poletno svetovno prvenstvo, čeprav je selektor Thomas Tuchel pred časom dejal, da mesta še nima zagotovljenega.