Ousmane Dembele dvakrat v polno za novo zmago PSG-ja

Vodilni Paris Saint-Germain je gostil St. Etienne in ga premagal z 2:1. V prvem polčasu je dva gola za domače dosegel Ousmane Dembele , ki je pri desetih golih v sezoni in le za enega zaostaja za vodilnima strelcema, Masonom Greenwoodom iz Marseilla in Jonathanom Davidom iz Lilla. Zuriko Davitašvili je v 61. minuti zadel za goste.

Zadnjeuvrščeni Montpellier je z 1:3 izgubil proti Angersu, Esteban Lepaul je za slednjega prispeval dva gola, domači pa so v 84. in 86. minuti prejeli še rdeča kartona, tako da so tekmo končali le z deveterico.

Pred tem je Le Havre izgubil proti Lensu z 1:2, odločilni gol je v 77. minuti dosegel Deiver Machado.

V petek sta Nantes in Monaco igrala 2:2, Auxerre in Lille pa 0:0. V soboto je Reims, ki ga vodi slovenski strateg Luka Elsner in je po dolgem obdobju brez zmage pod pritiskom navijaškega nezadovoljstva, izgubil proti zasedbi iz Nice z 2:4. Danes sta ekipo okrepila japonski desni bočni branilec Hiroki Sekine in švedski srednji branilec Malcolm Jeng. Brest je z 2:1 ugnal Lyon, Marseille pa v gosteh z enakim izidom Rennes.