Ousmane Dembele, zvezda, ki je doma ponovno zasijala

Ousmane Dembele je francoski nogometaš, ki se je lanskega avgusta iz Barcelone preselil v Pariz. V Kataloniji so bili časi vse prej kot bleščeči, očitali so mu neodgovornost. Njegova zvezda je ponovno zasijala, ko se je vrnil v domovino. Poškodbe so postale preteklost, neresnost je zamenjala prizadevnost. Barci je zabil dva zadetka, tako na prvi, kot na drugi četrtfinalni tekmi Lige prvakov. Zdelo se je, da je pri tem zelo užival.