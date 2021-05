Mama navdih za Ovečkina, da je investiral v ženski nogomet

Ruski hokejski zvezdnik je za ESPN dejal, da je pomembno podpreti ženske in ženski profesionalni šport. "Zame je bilo ob tem pomembno tudi, da nekaj vrnem Washingtonu in skupnosti v tem delu države. V tem mestu podpiram vsa moštva," je dejal 35-letni Moskovčan, ki celotno kariero igra za Capitalse in je eden najboljših strelcev v zgodovini lige NHL, dosegel je že 730 golov. Obenem je tudi velik nogometni privrženec, saj je dejal, da navija za Barcelono in Liverpool.

"Moj oče je igral nogomet za moskovski Dinamo, vendar se je poškodoval in potem ni več igral. Imam nekaj prijateljev, ki igrajo za rusko reprezentanco. Tudi sam rad igram nogomet poleti s prijatelji. Mislim, da sem dober, vendar verjetno nisem," je dejal Ovečkin.

"Če bo priložnosti in bom imel čas, bi rad šel na njihov trening, pa na tekme. Rad bi se srečal z nogometašicami, mislim, da je dobro, da je človek vpleten v takšne stvari. Mislim, da je zelo fino, če lahko podpiram ženski nogomet," pravi NHL zvezdnik.

"Skupaj z ženo si rad ogledam nogometne tekme, dvoboje v ameriškem nogometu in baseballu. Vsi skupaj zmagujemo. Če imam priložnost pomagati in podpreti ekipe, to storim," je še dejal Aleksander Ovečkin.

Navdih je, kot pravi Ovečkin, dobil od mame Tatjane, ki je z reprezentanco Sovjetske zveze v košarki osvojila dve zlati kolajni na olimpijskih igrah. "Od nekdaj me je mama učila, da spol v športu ni pomemben. Vsi se po najboljših močeh trudimo za svoje cilje," je sklenil.

Poleg Ovečkina v ženski nogomet v ZDA vlagajo še številni drugi športniki. Poleg Rusa je v ekipo Washington Spirit investirala tudi zlata olimpijska telovadka Dominique Dawes. V moštvu Severne Karoline ima lastniški delež japonska teniška igralka Japonka Naomi Osaka. Del lastniške strukture v ekipi Angel City iz Los Angelesa, ki bo začela z nastopi v letu 2022, sta ameriška teniška igralkaSerena Williams z možem in njena rojakinja, nekdanja alpska smučarka Lindsey Vonn, pa tudi Billie Jean King. Moštvo Washingtona nastopa v najvišjem rangu ženskega nogometa v ZDA, ligi NWSL (National Women Soccer League).