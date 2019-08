Özil in Kolašinac se vračata v ekipo: 'Želimo jima pomagati, da bosta z nami normalna'

Mesut Özil in Hector Bellerin

Dvojica je uvodno tekmo izpustila zaradi varnosti, potem ko sta postala tarči neznanih nasilnežev. Ti so se verbalno spravili nanju, potem ko sta se julija ubranila napada zamaskiranega napadalca. Mesut Özilin Sead Kolašinac zdaj že trenirata z ekipo, Unai Emerypa je konferenci pred tekmo drugega kroga dejal, da sta nogometaša osredotočena na ekipo, trening in tekmo.

"Želim biti pozitiven in razmišljati, da sta igralca stoodstotno z mislimi tukaj. Želim jima pomagati, da bosta z nami normalna, da bosta trenirala in še posebno, da bosta osredotočena na vsak trening in tekmo," je dejal Arsenalov strokovnjak.