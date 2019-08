Özil in Kolašinac zaradi varnosti začasno brez tekem

Nogometaša Mesut Özilin Sead Kolašinacsta se nesrečno znašla v spopadu kriminalnih tolp. Tarči za zdaj neimenovanih nasilnežev sta postala, potem ko sta se pred nekaj tedni ubranila napada zamaskiranega napadalca. Dva moška se bosta sicer v povezavi z napadom prihodnji mesec morala zagovarjati na sodišču. Kot je poročal BBC, je policija moška s turškima priimkoma prijela, potem ko sta se zapletla v spor z varnostniki pred Özilovim domom.

Je pa neuspeli napad razjezil nekatere člane kriminalnih tolp, ki so nogometašema zagrozili, da jima bodo vzeli vse, kar imata. Zaradi varnosti tako Özil in Kolašinac nista odpotovala na gostovanje k Newcastle Unitedu.

"Varnost naših igralcev in njihovih družin je na prvem mestu. Odločitev, da ostaneta doma smo sprejeli po pogovoru z nogometašema in njunimi predstavniki. Sodelujemo s policijo, igralca in njuni družini pa imata našo podporo. Upamo, da bomo lahko igralca nazaj v ekipi pozdravili čim prej," so sporočili iz Arsenala.

