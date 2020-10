Özil rešuje klubsko maskoto, Salah osrečil brezdomca

Mohamed Salahje po poročanju otoških medijev konec septembra posredoval na bencinskem servisu blizu stadiona Anfield, kjer se je znašel po zmagi nad Arsenalom (3:1), čigar član je tudi Mesut Özil. Tabloid The Sunje namreč govoril s 50-letnim brezdomcem Davidom Craigom, ki so ga v neposredni bližini Liverpoolovega stadiona obkrožili neznanci. Ti naj bi ga žalili in mu grozili, ko se je skupini približal egiptovski nogometni zvezdnik Salah.

Udarni napadalec Liverpoola naj bi mladeničem zabičal, da naj Craiga pustijo pri miru, in jih opomnil, da bi se lahko že v nekaj letih tudi sami znašli v podobno težki situaciji. Po tem, ko so nasilneži odšli, je Salah na bankomatu dvignil sto funtov (109 evrov) in jih potisnil Craigu v roko. Salahovo posredovanje so ujele tudi varnostne kamere.

"'Mo' je bil tako prekrasen kot je prekrasen za Liverpool na igrišču," je The Sun citiral Craiga, ki na ulicah Liverpoola prebiva že šest let, spi pa blizu stadiona Anfield. "Slišal je, kaj mi je govorila skupina fantov, nato se je obrnil proti njim in rekel: 'To bi lahko čez nekaj let bili vi.' To, da nimam prividov, sem vedel šele takrat, ko mi je 'Mo' neverjetno vročil sto funtov. Kakšna popolna legenda! 'Mo' je videl, da me nekaj fantov nadleguje. Žalili so me, spraševali, zakaj beračim, mi govorili, da naj si najdem službo. Videl je, kaj se dogaja, in jim nekaj rekel, nato pa je šel na bankomat. Bil sem več kot srečen. Sem velik navijač. 'Mo' je resničen junak v mojih očeh in želim se mu zahvaliti."