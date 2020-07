Özil ostaja pri Arsenalu, nato možna tudi selitev v Turčijo

"Mesut bo ostal še sezono v Arsenalu, če ne bo preobrata, pa bo po naslednji sezoni odšel. Možnosti za to so 90-odstotne," je o varovancu Mesutu Özilu dejal Ercut Sögüt.

Özil je leta 2013 v Arsenal prestopil iz Real Madrida, do zdaj je za "topničarje" odigral 254 tekem in dosegel 44 golov. V karieri je igral še za Schalke 04 in Werder Bremen, za nemško reprezentanco pa je v 92 tekmah prispeval 23 zadetkov in zanjo zadnjič nastopil na neuspešnem svetovnem prvenstvu 2018 v Rusiji.