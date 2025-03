Özil šokiral javnost in postal član Erdoganove stranke

Nemški nogometaš turških korenin nikoli ni skrival simpatij do Recepa Tayyipa Erdogana in njegove politike, kar je bil tudi razlog za njegovo reprezentančno upokojitev leta 2018. Takrat je nemško javnost razburila fotografija, na kateri sta poleg turškega predsednika pozirala Ilkay Gundogan in Mesut Özil, slednji pa je kritikom odgovoril z jasnim sporočilom: "Ko zmagujemo, sem Nemec, ko izgubljamo, sem migrant. Nemški dres sem včasih nosil s ponosom, zdaj pa temu ni več tako," je zapisal na družbenih omrežjih in naznanil slovo od reprezentance.

Januarja 2021 je zapustil Arsenal in nogometno kariero sklenil v Turčiji, kjer se je leta 2019 tudi poročil. In kdo je bila njegova poročna priča? Nihče drug kot turški predsednik Erdogan. Njuno prijateljstvo se je zdaj preneslo še na profesionalno raven, saj je bil Özil izvoljen v svet stranke AK, na čelo katere je bil v nedeljo še devetič zapored imenovan Erdogan.