Özil tudi uradno član Fenerbahčeja

Turški klub je precej zadolžen, a upajo, da bodo nekaj denarja nabrali tudi s pomočjo navijačev. Tudi s SMS sporočili, saj naj bi bilo vsako poslano sporočilo vredno 2,2 evra in v klubu računajo, da bi s pomočjo zvestih navijačev, ki bodo pomagali na ta način, pa seveda tudi z nakupim njegovih dresov, finančno pomagali in zbrali tudi kar nekaj pomembnih finančnih sredstev.

Nekdanji nemški nogometni reprezentant Mesut Özil se tako po sedmih letih in pol igranja pri Arsenalu seli v Turčijo k Fenerbahčeju. Nosil bo dres kluba, za katerega je navijal v otroških letih, turško moštvo pa je dobilo konkretno okrepitev. Da je prestop sedaj tudi uradno potrjen, so sporočili pri Fenerbahčeju, po neuradnih podatkih naj bi pogodba veljala naslednja tri leta in pol, vredna pa naj bi bila približno 15 milijonov evrov.

Nemškega nogometaša bodo v kratkem tudi uradno predstavili, Özila čaka le še rutinski zdravniški pregled. "Želel se bi zahvaliti Arsenalu na tem neverjetnem potovanju v preteklih sedmih in pol letih. Imel sem neverjetno podporo ekipe in navijačev in za to bom vedno hvaležen,"se je Özil spomnil obdobja pri londonskem klubu.

Tudi trener Arsenala Mikel Arteta mu je namenil lepe besede ob slovesu: "Mesutovi dosežki pri Arsenalu so vrhunski, bilo je privilegij biti njegov trener. Njegova kreativnost in vizija sta pomagala, da je Arsenal osvojil nekaj pomembnih ciljev v tem času. Bil je srce pri številnih pomembnih trenutkih za klub, sem štejem tudi vse tri zmage v FA pokalu. Ti uspehi bodo vedno del klubske zgodovine, zahvaljujemo se Mesutu in mu želimo vse najboljše pri Fenerbahčeju."

Pri Arsenalu v zadnjem času 32-letni Özil ni dobil priložnosti in tako igralec kot klub sta iskala možnost, da se razideta. Nemški nogometaš je topničarje okrepil leta 2013, ko je za približno 50 milijonov evrov prestopil iz madridskega Reala.