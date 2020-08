Özila se pri Arsenalu ne bodo zlahka 'znebili'

Decembra lani, ko je Španec prevzel vajeti moštva, je Özil začel v udarni enajsterici na vseh desetih tekmah Arsenala v Premier League, po "koronskem" premoru pa je trener postavil nemškega nogometaša na stranski tir in ni dobil priložnosti na zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih, ki jih je odigral londonski klub. Vseeno Nemec ni obupal in pravi, da bo "oddelal" pogodbo s topničarji do konca, le-ta se mu izteče leta 2021. Od junija, ko se je nadaljevalo dogajanje v Premier League po dolgem premoru zaradi pandemije, ni dobil priložnosti za igro.

Özil, ki seveda zelo dobro zasluži, približno 387 tisoč evrov na teden, kot je poročal BBC, je zanikal namigovanja, da ga želi Arsenal izplačati. "Težko je v zadnjem obdobju, vendar ljubim Arsenal. Sam bom odločil, kdaj bom odšel, ne drugi ljudje. Dal bom vse od sebe za ta klub. Takšne situacije me nikoli niso zlomile, temveč me naredijo močnejšega. V preteklosti sem dokazal, da se lahko vrnem v moštvo in to bom spet dokazal,"je odločen 31-letni nogometaš.

Kot pravi, spoštuje trenerjevo odločitev, vseeno pa je prepričan, da je vreden, da bi dobil priložnost. "Ne igraš 10 tekem zapored, če nisi dobro pripravljen, če nisi dovolj dober, ali pa se ne obnašaš primerno," je še dodal Nemec, ki je morda kaznovan s sedenjem na klopi tudi zato, ker ni želel sprejeti znižanja plače, ki so jo uveljavljali v klubu. Kot je dejal, "nisem edini, ki je zavrnil znižanje, a je na koncu le moje ime prišlo v javnost."

Arsenal je sicer precejšnje razočaranje zadnje sezone angleškega prvenstva. Topničarji so zasedli le skromno osmo mesto v Premier League (56 točk), na 38 tekmah so zmagali le štirinajstkrat. Vseeno so se skozi pokalno tekmovanje (zmaga v FA pokalu) uvrstili v evropsko tekmovanje (skupinski del Lige Evropa).