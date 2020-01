Pa je trdil, da se je spremenil: Mourinho kolega označil za 'idiota'

Jose Mourinhoje o rumenem kartonu, ki ga je prejel ob porazu v Southamptonu, dejal, da je bila to "pravična" odločitev sodnika, a v isti sapi dodal, da je bil zgolj "nesramen do idiota". Portugalski trener Tottenhama se je v 77. minuti začel nevarno bližati klopi Southamptona, na kateri sedi Ralph Hasenhüttl, sodnik Mike Deanpa mu je po besednem dvoboju s trenerjem iz Gradca in nekaterimi pomočniki pokazal rumeni karton. Mourinho je vse skupaj sprejel s kimanjem, po tekmi pa postregel s podrobnostmi.

"Povsem jasno je, da sem si zaslužil rumeni karton, saj sem bil nesramen. A bil sem nesramen do idiota. Ker sem bil nesramen, sem si zaslužil rumeni karton," je dejal Mourinho, ki ni potrdil, če je s tem mislil na Hasenhüttla. Stratega Spursov je le nekaj trenutkov prej sicer pretresla poškodba kapetana in prvega strelca Harryja Kana. Angleški reprezentant je odšepal, očitno je šlo za poškodbo zadnje stegenske mišice, o kateri Mourinho po koncu dvoboja na južni angleški obali ni imel veliko informacij.

'Ndombele? Vedno je poškodovan'

"Negativno je, zadnja stegenska mišica je vedno negativna. Je strgana, majhna reč, krč, nategnjena? V tem trenutku ne morem reči,"je nadaljeval Mourinho, ki je moral zamenjati tudi zvezdniško okrepitev poletnega prestopnega roka, vezista Tanguyja Ndombeleja.

"Vedno je poškodovan,"je bentil nekdanji trener Uniaa Leirie, Benfice, Porta, Chelseaja, Internazionaleja, Real Madrida in Manchester Uniteda: "Poškodovan je, ni poškodovan, odigra eno tekmo. Polni smo upov in to že od začetka sezone. Seveda je to skrb. Misliš, da imaš igralca, misliš, da je igralec v procesu razvoja, igra zelo dobro proti Norwichu in misliš, da je danes pripravljen za to, a ni pripravljen za to."

Eno leto brez nedotaknjene mreže v gosteh

Nezadovoljstvu Mourinha ni bilo videti konca tudi zaradi uporabe sistema VAR med tekmo, ki jo je z že 13. golom v sezoni odločil napadalec Danny Ings. Sloviti Portugalec se je čudil, kako njegovi Spursi niso dobili najstrožje kazni zaradi domnevnega prekrška nad vezistom Dele Allijem.

"Zame v tem trenutku sodniki niso sodniki. VAR bi morali poimenovati VR ‒videosodniki. Za naš gol (ki je bil razveljavljen, op. a.) tudi ne vem, a moram priznati, da si ga še nisem ogledal. Vem pa, da je bila enajstmetrovka nad Dele Allijem in VAR se ni vmešal. Nato so se vmešali v analizo enajstmetrovke, za katero sem z razdalje 75 jardov (dobrih 68,5 metra, op. a.) videl, da ni bila enajstmetrovka. Mislim, da so VAR-analizo uporabili zato, da bi nas preslepili glede enajstmetrovke, ki je bila enajstmetrovka. Odločijo se, da z VAR vsega skupaj sploh ne bodo analizirali. Vse skupaj gre v zelo slabo smer,"je po porazu še dejal nataknjeni Mourinho.

Po novem neuspehu so Spursi s 30 točkami ostali na šestem mestu in še dodatno zaostali za četrtim Chelseajem, njihovo čakanje na ohranitev nedotaknjene mreže na gostovanjih pa se je zdaj podaljšalo na točno eno leto.

