Pa so ga le dočakali: Ronaldov prvenec v savdijskem prvenstvu – z bele točke

V 93. minuti pa se je Ronaldu le nasmehnila sreča, ko je glavni sodnik ob presenetljivem vodstvu domačih z 2:1 pokazal na belo točko. Odločil se je za silovit strel po sredini vrat, ki je bil dovolj, da se je Al-Nasr domov vrnil s točko. To je bil Ronaldov 820. gol proti 170. različni ekipi v profesionalni karieri.

Domače moštvo je sicer prvič v vodstvo popeljal še en stari znanec evropskih zelenic, in sicer nekdaj veliki up Barcelone Cristian Tello, za katerega je bil to debi v savdijskem prvenstvu, potem ko je tja prestopil iz Los Angelesa. V 42. minuti je izenačil Talisca, drugi gol za domače pa je na začetku drugega dela dosegel Sofiane Bendebka.

Al Nasr je s točko ostal na vrhu savdijskega prvenstva, a je povsem izenačen z Al Šababom, ki pa ima tekmo manj.