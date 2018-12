Pa so navijači le dočakali: Mourinho zapušča United

Manchester United se je odločil, da bo odpustil kontroverznega Portugalca, ki je zadnje čase polnil naslovnice časopisov zaradi bitk z igralci, mediji. Še pred tekmo z Liverpoolom je igralcem določil trening na božični večer. Očitno ga ne bo, saj se je Manchester United, ki ga v osmini finala Lige prvakov čaka PSG, odločil, da zamenja trenerja.

Iz kluba so sporočili, da bodo do konca sezone na klop posadili začasnega trenerja (po informacijah Sky Sportsa bo to Michael Carrick), nato pa poiskali dolgoročno rešitev. ''Klub bi se rad zahvalil Joseju za opravljeno delo in mu želi veliko uspeha v prihodnosti," so še zapisali.

55-letni Jose Mourinho se je na klop Uniteda usedel leta 2016, kjer je nadomestil mentorja Louisa van Gaala. Z rdečimi vragi je v prvi sezoni osvojil finale Lige Evropa v Stockholmu, dodal pa je tudi ligaški pokal, nato pa je sledil še angleški superpokal. Nato pa je krivulja rezultatov strmo začela padati, v pretekli sezoni je bil United na koncu drugi za Manchester Cityjem, trenutno pa United zaseda šesto mesto v Premier League, a je zaostanek za Liverpoolom ogromen (19 točk).