Padel je še enajsti: Real na zadnji tekmi leta tudi brez Alabe

V klubu sicer niso potrdili, da je bil David Alaba pozitiven na novi koronavirus, a španski AS poroča, da se je po jutranjem testu na seznamu igralcev, na katere Carlo Ancelotti ne more računati, pridružil Luki Modriću, Marcelu, Marcu Asensiu, Rodrygu, Garethu Balu, Andriju Luninu in Iscu. Omenjeni igralci so vsi bili pozitivni na testu za covid-19. Dani Ceballos in Dani Carvajal bosta odsotna zaradi poškodb, Casemiro pa bo prisilno počival zaradi števila prejetih rumenih kartonov v dosedanji sezoni La lige.