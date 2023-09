Padla je nova domina, Španci odslovili selektorja ženske reprezentance

Rubiales in njegov poljub sta hitro postala predmet nacionalne razprave o pravicah žensk in o seksističnem obnašanju. Vilda, ki so ga imeli za tesnega Rubialesovega sodelavca, je bil na udaru kritik od lanskega leta, ko je 15 igralk zahtevalo njegov odhod s selektorskega mesta zaradi neprimernih metod treninga.

Španke so zahtevale tudi enake pogoje, kot jih ima moška španska reprezentanca. Večino igralk, ki so začele to pobudo, so odstranili iz reprezentance, čeprav so izpolnili nekatere zahteve.

Športna novinarka Danae Boronat, ki se je pogovarjala s španskimi igralkami za svojo knjigo, je dejala, da so Španke obtožile Vildo manipulativnih metod, kot je sugeriranje starejšim reprezentantkam, kaj bi morale govoriti v intervjujih.