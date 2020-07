Padli velikan: Deportivo La Coruna izpadel v tretjo špansko ligo

V ponedeljek je bil v Španiji na sporedu zadnji krog tamkajšnje druge lige (La Liga Smartbank, op. a.), Deportivo bi ob ugodnem razpletu na preostalih tekmah še lahko prišel do obstanka, a sta zmagi Albaceteja in Luga poskrbeli, da bodo modro-beli v prihodnji sezoni nastopali v tretjeligaški družbi, čeprav je bila njihova zadnja tekma prestavljena. Deportivo bi se moral doma pomeriti s Fuenlabrado, a so imeli pri gostih na testiranju za koronavirus pozitivnih kar 12 nogometašev.

Moštvo iz A Corune je med tretjeligaši zadnjič nastopalo v sezoni 1980/1981, odtlej pa je večino časa preživelo v elitnem španskem prvenstvu. Posebej na prelomu tisočletja je Deportivo veljal za enega najmočnejših klubov na Pirenejskem polotoku. V sezoni 1999/2000 je postal celo španski prvak, leta 1995 in 2002 pa je dvakrat slavil v španskem Kraljevem pokalu. Za Deportivo so v tistem obdobju nastopali številni zvezdniki, med drugim Juan Carlos Valeron, Roy Makaay, Rivaldo,Joan Capdevila in Pedro Pauleta.

Kako je Deportivo v sezoni 1999/2000 prišel do naslova španskega prvaka: