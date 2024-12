Celjani bodo na Cipru v vlogi izzivalca, a to jim ustreza

OGLAS

Celjski zasedbi žreb za ligaški del ni bil naklonjen, toda moštvo iz mesta ob Savinji se na račun hrabrih in atraktivnih predstav po štirih krogih nahaja na 20. mestu, ki prinaša evropsko 'pomlad'. Spomnimo, po nekoliko slabšem začetku na Portugalskem in porazu proti Vitorii (3:1) so Celjani odpihnili Istanbul Bašakšehir (5:1).

Celjani so proti Turkom že v 34. minuti vodili s 3:0. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

V Andaluziji se je četa Majorčana Alberta Riere pogumno zoperstavila Betisu iz Sevilje, a ji je zmanjkalo nekaj sreče. Pri izidu 1:1 so namreč imeli imenitno priložnost, da vknjižijo vse tri točke, na koncu pa so na račun primanjkovanja evropskih izkušenj v 94. minuti iz protinapada prejeli zadetek za 2:1 in ostali brez vsega. Sijajno igro so grofje prikazali tudi na Stadionu Z'dežele, kjer je gostovala aktualna poljska prvakinja Jagielonia. Celjani so dvakrat vodili, imeli nadzor nad igro, toda njihove neizkoriščene priložnosti so kaznovali Poljaki in dvoboj se je končal z delitvijo točk (3:3), kar je vneslo nekaj razočaranja v celjski tabor.

V taboru Jagiellonie se je na celjski stadion vrnil Dušan Stojinović, ki je s Celjem osvojil državni naslov. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Proti Ciprčanom v vlogi izzivalca

Stadion Stelios Kyriakides (Pafiako) ne ustreza kriterijem Uefe, zato Pafos v Evropi nastopa v slabih 60 km oddaljenem Limasolu na stadionu Alphamega.

Nocoj jih čaka dvoboj s Pafosom, ekipo, ki na prvo žogo ne zveni kot zveneče ime v evropskem nogometu, a so Ciprčani v letošnji sezoni že večkrat dokazali, da premorejo obilo kakovosti. Vodilna ekipa ciprske lige je za uvod v gosteh z 1:4 odpravila moldavski Petrocub. Sledil je poraz proti predstavniku nemške Bundeslige Heidenheimu, kjer bi lahko Pafos glede na prikazano iztržil kaj več, nato pa zmaga nad Astano (1:0) in poraz s Fiorentino (3:2), ki v letošnji sezoni Serie A pozitivno preseneča. Ciprska zasedba je močno mednarodno obarvana, kar 23 izmed 28 igralcev Pafosa je tujcev – šest Brazilcev, trije Argentinci, trije Portugalci, dva Hrvata, Grk, Šved, Romun, Bosanec, Senegalec, Nizozemec, Maročan, Španec in Čeh, njihova vrednost pa na spletnem portalu Transfermarkt za 10 milijonov presega vrednost zasedbe iz knežjega mesta.

Celjani so sinoči na treningu preizkusili zelenico na Cipru. FOTO: NK Celje icon-expand

Na stavnicah Pafos velja za kar izrazitega favorita, a to Celjanom v letošnji sezoni očitno ustreza. Varovanci Riere se mučijo z ekipami, ki so na papirju precej šibkejše od celjske, težave pa jim povzročajo tudi nasprotniki, ki na zelenici nastopajo z nizko in zgoščeno obrambo. O tem pričata tudi zadnji prvenstveni tekmi, ko so se grofje pomerili z zadnjima ekipama Prve lige Telemach (Nafta in Domžale), a z obema zgolj remizirali. Celju precej bolj ustrezajo tekmeci, ki igrajo odprt in napadalen nogomet, kar celjskim igralcem odpira veliko prostora za izvedbo svojih uigranih akcij ter hitrih tranzicij iz obrambe v napad. Riera: Smo ekipa, ki se ne boji nikogar Španec na klopi aktualnih slovenskih prvakov redko odstopa od svoje miselnosti. Tudi tokrat, sledeč po njegovih napovedih, ne bo nič drugače. Celjani bodo na stadionu Alphamega v Limasolu pogumno vstopili v dvoboj in igrali na zmago.

Albert Riera FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Pozornost obračamo le k temu obračunu, ne razmišljamo o zadnjem krogu. Pred vsako tekmo razmišljamo le o načinu, kako lahko pridemo do zmage. Ponosen sem, da lahko gledam ekipo, ki raste iz kroga v krog in se v Evropi vsakemu postavi po robu, se ne boji nikogar. Vedno si želimo biti superiorni. Pafos je ekipa, ki ima veliko individualne kvalitete, a vemo, kako igrati proti njim. Treba bo garati drug za drugega. Napredujemo, ustvarjamo si veliko priložnosti, moramo pa biti bolj učinkoviti, a to bo prišlo," je pred tekmo dejal Riera.

Žan Karničnik FOTO: 24ur.com icon-expand

Podobnega mnenja je tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik: "Gre za kakovstno ekipo s tujimi igralci, predvsem v napadu, a verjamem, da bomo, tako kot vsako tekmo do zdaj v Evropi, odigrali dobro. Imeli bomo svoje priložnosti in upam, da te priložnosti tudi realiziramo. Tri točke bi nam ogromno pomenile za napredovanje. Še vedno smo ekipa, ki je v coni napredovanja, ampak verjamem, da bi nam dve zmagi prinesli uvrstitev v naslednji krog. Tako kot vsako tekmo bomo tudi tokrat šli na zmago in verjamem v uspeh."