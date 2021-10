Palestinci v znak protesta odpovedali sestanek z Infantinom

PFA je danes v izjavi dejala, da je predsednikov obisk muzeja popolna žalitev za vrednote verske strpnosti in mirnega sobivanja. Gianni Infantino se je dogodka udeležil v ponedeljek skupaj z nekdanjim ameriškim veleposlanikom v Izraelu Davidom Friedmanom.

Izrael je pred kratkim normaliziral odnose z arabskimi državami – Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom, Sudanom in Marokom, Infantino pa je dejal, da bi to lahko privedlo do tega, da bi v regiji lahko gostili mednarodne turnirje. "Zakaj ne bi smeli sanjati o svetovnem prvenstvu v Izraelu in sosednjih državah?" se je spraševal predsednik Fife.