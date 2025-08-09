Svetli način
Nogomet

Palestinski 'Pele' Sulejman Al Obeid ubit v izraelskem napadu v Gazi

Gaza, 09. 08. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Palestinska nogometna zveza (PFA) je sporočila, da je bil Sulejman Al Obeid, ki so mu ljubkovalno dali vzdevek palestinski Pele, ubit v sredo v napadu izraelskih sil, medtem ko je čakal na humanitarno pomoč v Gazi, je poročal ESPN, pred tem pa Guardian. Al Obeid je za seboj pustil ženo in pet otrok. Star je bil 41 let.

"Sulejman Al Obeid je bil ubit v sredo, ko so izraelske sile napadle ljudi, ki so čakali na humanitarno pomoč v južnem delu Gaze," je v izjavi navedla Palestinska nogometna zveza (PFA). Obeid, nekdanji zvezdnik kluba Hadamat Al Šati v Gazi, je za palestinsko reprezentanco odigral 24 tekem, so sporočili iz PFA. "V svoji dolgi karieri je Al Obeid dosegel več kot 100 golov in postal ena najsvetlejših zvezd palestinskega nogometa," so dodali. Vezist je igral tudi za klub Al Amari na Zahodnem bregu, ki je pod izraelskim nadzorom od leta 1967, in Gaza Sport.

Preberi še Jota ni edini nogometaš, ki je tragično umrl minuli četrtek

Za Palestino je debitiral leta 2007 in dosegel dva gola, je sporočila PFA. Eden od teh je bil strel s škarjicami proti Jemnu na prvenstvu zahodnoazijske nogometne zveze leta 2010. Zaradi veščin, ki jih je prikazal na igrišču, si je prislužil vzdevek palestinski Pele, kot poklon legendarnemu Brazilcu, ki ga na splošno slavijo kot enega največjih igralcev vseh časov.

Po podatkih Palestinske nogometne zveze je bilo od oktobra 2023 ubitih 662 športnikov in njihovih sorodnikov. Po podatkih PFA je bilo v Gazi in na Zahodnem bregu poškodovanih ali uničenih 288 športnih objektov, od stadionov in vadbenih igrišč do telovadnic in klubskih hiš. Velika večina, 268, jih je bila v Gazi, 20 pa na Zahodnem bregu, približno polovico pa so neposredno uporabljali za nogomet.

Med izraelskimi zračnimi napadi je bilo poškodovano tudi poslopje sedeža PFA v Gazi.

nogomet palestina smrt Sulejman Al Obeid
