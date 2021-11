Palmeiras in Flamengo za naslov v pokalu libertadores

Finale bo odločil, kdo je najboljši brazilski klub zadnjih petih let. Palmeiras iz Sao Paula in Flamengo iz Ria de Janeira sta namreč v zadnjih letih dominirala tako v brazilskem kot južnoameriškem nogometu. Ta dva kluba sta osvojila deset od 27 državnih in celinskih naslovov, vključno s štirimi brazilskega prvaka. Vendar pa se oba kluba soočata s slabšo formo zadnje čase, kar še dodaja pomembnost dvoboju. Za kateri koli klub bo to tretji naslov v pokalu libertadores, s čimer se bo po številu zmag v tem tekmovanju pridružil Gremiu, Sao Paulu in Santosu. Najboljši klub pokala libertadores je sicer argentinski Independiente, ki ima sedem naslovov. Flamengo, dvakratni zaporedni brazilski prvak, naj bi bil v prednosti. "Vem, da veliko ljudi vidi Flamengo kot favorita, vendar osebno menim, da nas čaka zelo težka in napeta tekma. V slačilnici smo se pogovarjali in šalili o tem, da se bomo lahko kopali v večni slavi in vtisnili svoja imena na stene kluba ," je za francosko agencijo AFP dejal nogometaš Palmeirasa Raphael Veiga.

Ljubitelji južnoameriškega nogometa so si enotni, da bo šlo tudi za spopad različnih slogov igre; med Flamengovo zvezdniško napadalno igro in Palmeirasovo ekipno obrambno igro. Tudi trenerja – Renato Portaluppi in Abel Ferreira – sta pravi nasprotji. Portaluppi, znan kot Renato Gaucho, je neke vrste playboy in ljubitelj zabav, pogosto ga je moč videti na plažah v Riu. Vendar se je 59-letnik dokazal tudi kot dober trener; ima največ zmag v pokalu libertadores (50) in je edini Brazilec, ki je osvojil pokal tako v vlogi trenerja (2013) kot igralca (1983); obakrat kot član Gremia. "Zavedamo se, da nas čaka zelo močna ekipa, ki prav tako želi zmagati. A to je velika priložnost za klub in zame, da postanem trojni prvak," je dejal Portaluppi, ki je julija prevzel vajeti pri Flamengu.

Na drugi strani je slog protinapada 42-letnega Ferreire Joseja Mourinha. Ima bolj konservativen pristop, zaradi katerega si je v klubu prislužil številne kritike pri navijačih, a ima rezultate. Klub je popeljal do petih finalov; osvojil je dva, lani pokal libertadores in brazilski pokal.

Brazilski navijači so medtem izrazili veliko ogorčenje nad cenami vstopnic za finale v Montevideu. Najcenejše vstopnice se začnejo pri 178 evrih in sežejo do 580 evrov.