Palmer: Chelsea mi veliko pomeni

Cole Palmer se je Chelseaju iz Manchester Cityja pridružil leta 2023. V dresu londonskega kluba je na 138 tekmah dosegel oziroma pripravil skupno 91 golov.
"Chelsea mi veliko pomeni in menim, da gre klub v pravo smer, zato sem zelo vesel, da sem podpisal pogodbo," je dejal 24. letnik.
"V pogovorih z lastniki, športnimi direktorji in seveda trenerjem so mi vlili veliko zaupanja, zato je bilo prav, da sem podpisal. Tudi v pogovorih z igralci sem ugotovil, da imamo vsi enake ambicije. Čutim, da lahko tukaj redno osvajamo velike lovorike, in želim biti del tega ter imeti pri tem pomembno vlogo."
V minuli sezoni ga je pestila dolgotrajna težava z dimljami, angleški selektor Thomas Tuchel pa ga je presenetljivo izpustil iz reprezentance za svetovno prvenstvo.
Tuchel je prav tako dejal, da je Palmer "izpustil preveč priložnosti" za nastop v angleški reprezentanci, potem ko se je odpovedal nastopu na nedavnih tekmah lige narodov.
Trener Chelseaja Xabi Alonso je v petek stopil v bran Palmerju. Poudaril je, da je njegov zvezdnik predan angleški reprezentanci in da mora biti le povsem zdrav, da bi lahko pokazal najboljše predstave tako za klub kot za državo.
Palmer je sezono sicer začel v dobri formi, saj je na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih dosegel štiri gole.
Palmerjeva pogodba je zadnja v nizu dolgoročnih dogovorov, ki jih je Chelsea sklenil s svojimi zvezdniki. Pred tem sta novi pogodbi podpisala Joao Pedro in Pedro Neto.
Finančne podrobnosti nove pogodbe niso bile razkrite. Palmer je leta 2023 iz Manchester Cityja v Chelsea prestopil za približno 50 milijonov evrov. Po ocenah specializirane spletne strani Capology je Palmerjeva dosedanja osnovna bruto plača znašala približno 13,5 milijona evrov na leto, brez upoštevanja nagrad.
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