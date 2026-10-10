Palmer: Chelsea mi veliko pomeni

Cole Palmer se je Chelseaju iz Manchester Cityja pridružil leta 2023. V dresu londonskega kluba je na 138 tekmah dosegel oziroma pripravil skupno 91 golov.

"Chelsea mi veliko pomeni in menim, da gre klub v pravo smer, zato sem zelo vesel, da sem podpisal pogodbo," je dejal 24. letnik.

"V pogovorih z lastniki, športnimi direktorji in seveda trenerjem so mi vlili veliko zaupanja, zato je bilo prav, da sem podpisal. Tudi v pogovorih z igralci sem ugotovil, da imamo vsi enake ambicije. Čutim, da lahko tukaj redno osvajamo velike lovorike, in želim biti del tega ter imeti pri tem pomembno vlogo."

V minuli sezoni ga je pestila dolgotrajna težava z dimljami, angleški selektor Thomas Tuchel pa ga je presenetljivo izpustil iz reprezentance za svetovno prvenstvo.

Tuchel je prav tako dejal, da je Palmer "izpustil preveč priložnosti" za nastop v angleški reprezentanci, potem ko se je odpovedal nastopu na nedavnih tekmah lige narodov.