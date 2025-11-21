Palmer doživel nov udarec: doma si je zlomil prst na nogi

"Jutri (op. p. v soboto proti Burnleyju) zagotovo ne bo na voljo, proti Barceloni zagotovo ne, proti Arsenalu zagotovo ne," je povedal trener Chelseaja Enzo Maresca . "Na žalost je imel pred dvema dnevoma doma nesrečo, udaril se je v prst. Nič resnega, a zagotovo ga ne bo nazaj prihodnji teden. Ne vemo, kako dolgo bo odsoten. Vemo le, da ta teden in prihodnji ne bo na voljo."

Najnevarnejši posameznik Chelseaja je načrtoval vrnitev na zelenico proti Barceloni v Ligi prvakov (v torek na Kanalu A in VOYO), a je zdaj iz tega dvoboja izključen, prav tako pa bo izpustil obračun Premier lige proti Arsenalu pet dni kasneje.

Cole Palmer je zaradi težav s prepono izpustil zadnjih 11 tekem, vendar je bil na dobri poti, da se ta teden vrne na treninge – dokler si v sredo doma ni poškodoval mezinca na levem stopalu, ko je trčil v vrata.

"Bil je zelo blizu vrnitvi na trening. Skoraj se je že vrnil po poškodbi prepone, kar je bila zelo dobra novica. Potem pa se je zgodila ta manjša težava in upamo, da ni nič hujšega," je dejal Italijan na klopi londonske zasedbe.

Maresca je potrdil, da Palmer za okrevanje ne potrebuje zaščitnega škornja, ter dodal: "Nazadnje sem ga videl včeraj zjutraj – bil je brez nogavic, brez natikačev. Videti je bil čisto normalno v garderobi. Je bil v bolečinah? Ne preveč, delal je normalno. Težava je, da je poškodovan majhen prst, zato je stik s kopačkami lahko boleč."

Chelsea je od Palmerjeve poškodbe v prvem polčasu tekme proti Manchester Unitedu septembra dobil osem tekem. "Mislim, da so soigralci boljši igralci, ko je Cole na igrišču," je dejal Maresca. "Tudi sam se počutim veliko bolje, ko je Cole na igrišču, vsi si želimo, da bi bil tam. A hkrati, ko Cole ni na igrišču, moramo najti rešitev. Ekipa igra fantastično, zelo dobro. Za vsakega trenerja je lepo, ko ti manjka igralec, pa ekipa še vedno igra tako, kot želimo. Je dobro, a spet – boljši smo s Colom."

Chelsea bo proti Burnleyju lahko računal na povratnika Benoîta Badiashila, Pedro Neto in Enzo Fernandez pa sta pripravljena na nastop, potem ko sta zaradi poškodbe izpustila reprezentančne obveznosti. Levi Colwill, Romeo Lavia in Dario Essugo pa so igralci, na katere Maresca še vedno ne more računati.