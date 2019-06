Pamela Anderson na Instagramu izlila dušo: Rami je pošast

'Povsem sem sesuta' "To je težko sprejeti. Zadnji (več kot dve) leti mojega življenja sta bili velika laž,"je začela Andersonova. "Bila sem prevarana, prepričana ... Da sva 'zelo zaljubljena'? Povsem sem sesuta zaradi tega, kar sem odkrila v zadnjih dneh. Da je živel dvojno življenje. Včasih se je šalil o drugih igralcih, ki so imeli punce navzdol po ulici v stanovanjih blizu svojih žena. Te može je označil za pošasti? A to je huje. Lagal je vsem. Kako je možno nadzirati 2 ženski srci in uma na takšen način‒prepričana sem, da so bile še druge. On je pošast. Kako bi lahko pomagala toliko ljudem na National DV Hotline (državna telefonska linija za prijavo nasilja v družini, op. a.), a nisem bila dovolj pametna ali sposobna, da bi pomagala sebi."

Andersonova je namreč v več zapisih na Instagramu, kjer je objavila njuno skupno fotografijo, ostro napadla Francoza, ki je več let nosil tudi dres članske izbrane vrste . Če sta na majski podelitvi nagrad UNFP še delovala zelo prijateljsko, se smejala in skupaj podajala izjave, je zdaj Andersonova povsem obrnila ploščo in Ramija celo obtožila nasilja.

To je bil le začetek in po tem, ko se je pod njeno objavo vsul plaz komentarjev, je Andersonova nadaljevala z opisovanjem njunega razmerja. Ramija je označila za "narcisa" in "psihopata", pogovorila naj bi se tudi z njegovo bivšo partnerko, s katero ima dva otroka, ki pa naj jih ne bi obiskoval. Andersonova trdi, da ji je vse skupaj predstavil kot nerešljivo situacijo, češ da mu nekdanja partnerka ne dovoli videvati otrok.

Dokaz, ki ga je potrebovala

"Se želi poročiti z mano? Spoznati očeta. Me ljubiti za vedno? Povsem sem sesuta po tem, ko sva govorili z njegovo bivšo. Uboga ženska. Mati njegovih majhnih otrok. Nikoli mi ni bilo vseeno, če sem hodila z nekom z majhnimi otroki. Želela sem vedeti, kaj se je zgodilo. Kako jih je lahko pustil same? Zakaj jih je povsem odrezal? O tem ni govoril. Vse sem storila, da bi se dobili. On mi je trdil, da je to nemogoče. Rekel je celo, da z njimi ne bi bil niti v primeru, da ne bi bil z mano,"trdi Kanadčanka.

"Zadovoljna sem, ker sva govorili. Moj bog. Tudi njo je nalagal glede naju. Tudi ona je bila šokirana in zelo žalostna. To je dokaz, ki sem ga potrebovala, da lahko grem naprej. Ne more nama več škodovati. Opozoril me je, da so vsi mediji v Franciji njegovi prijatelji. Oni nadzirajo vse, zato bo to moj zadnji zapis na Instagramu," je nadaljevala Andersonova.

"Ne verjamem, da se bom hitro pobrala po tem. Nisem neumna punca. Velikokrat sem začutila njegove laži, njegove izgovore. A skupaj sva bila vsak dan, le takrat ne, ko sem delala. To je bilo vedno težko, saj kot da mi ne bi zaupal? Ni bil samozavesten? Vedno je želel, da mu pišem ali da mu pošiljam videe od povsod, kjer sem bila. S kom? Naučila sem se sprejeti to kot nekaj običajnega. Tudi sama sem ga začela spraševati takšna neumna vprašanja. Zapustila bom Francijo. On je poskusil vse. Poslal mi je rože, pisma, ki pa jih nisem sprejela. Vino v moj hotel, ki ga je odnesla varnostna služba. Imam telesnega stražarja, ker me je strah. Škodoval mi je in mi večkrat grozil."

Čustveno in telesno mučenje

Branilca, ki je bil član francoske reprezentance na lanskem uspešnem svetovnem prvenstvu v Rusiji, je napadla tudi zaradi dejstva, da je sodeloval v kampanji proti nasilju. Dejala je, da je njegova mama edina ženska, ki jo Rami spoštuje, a da laže tudi njej.

"Ne bi smel biti obraz proti nasilju nad ženskami oziroma česarkoli, kar je v povezavi z zaščito žensk. To je storil le zato, da si je izboljšal javno podobo, nič drugega. Ne spoštuje nobene ženske, razen svoje mame. Laže pa tudi njej, vse je laž. To zelo boli. Zelo, zelo sem žalostna. A zbrala bom te občutke in obrnila stran,"je še zapisala.

"Čustveno in telesno mučenje. Vse je bil odsev njegovih lastnih dejanj. Desetkrat sem ga želela pustiti. Vsakič mi je sledil in govoril, da bo brez mene umrl. Da bo šel na terapije. Da mi ne bo več škodoval. Nekega dne si je želel, da bi šla živet skupaj v Malibu. Pisala sem celo nekemu prijatelju, ki ima v Los Angelesu ekipo in bi ga bil pripravljen vzeti naslednje leto. Tako kot me je prosil. Predstavila sem ga tudi mojim dobrim prijateljem. Trenirala sem v Malibuju z ljudmi, ki jim zaupam in jih občudujem. Vesela sem bila, ko sem ga videla tam. Zdelo se je, da se dobro počiti s predanimi in poštenimi ljudmi. Vsi smo v šoku. Vse nas je razočaral. Mojo družino. Moje otroke. Moje prijatelje."