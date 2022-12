'Pametna' žoga na SP, ki jo je pred sodnikovim žvižgom treba še napolniti

Po spletu je v teh dneh zakrožila fotografija, na kateri so štiri žoge priključene v električne vtičnice s podaljški, tako kot se polnijo mobilni telefoni.

Senzorji v žogi zaznavajo njeno lokacijo in vsakršen stik z igralci. Podatki iz žoge pomagajo sodnikom pri določanju prepovedanega položaja. Nova tehnologija pa ima rok trajanja, in sicer šest ur, kolikor zdrži baterija senzorja v žogi.

Kako deluje sistem 'pametne' žoge?

Podatki se v realnem času pošiljajo s senzorjev v sistem za določanje prepovedanega položaja. Pomagajo si tudi z antenami, ki so nameščene ob igrišču, in sprejemajo ter shranjujejo podatke za takojšnjo uporabo. "Ko žoga med igro zleti z igrišča in se namesto nje na igrišče vrže ali odbije nova žoga, zaledni sistem samodejno preklopi na vnos podatkov z nove žoge, ne da bi bilo potrebno človeško posredovanje," je delovanje sistema za Marco razložil soustanovitelj tehnologije Maximilian Schmidt.